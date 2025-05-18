Мужчина с ножом ранил пять человек в Германии
Мужчина напал с ножом на группу людей в немецком городе Билефельд, ранив пять человек. Об этом 18 мая сообщила газета Bild.
«Мужчина нанес ножевые ранения нескольким людям перед рестораном, ранив их», — написано в материале.
Инцидент произошел около 04:20 (05:20 мск) перед баром Cutie. Пострадали по меньшей мере пять человек, за жизнь двоих из них до сих пор борются врачи.
Уточняется, что в настоящее время полиция разыскивает мужчину и создала группу по расследованию.
Ранее, 16 мая, мужчина напал с ножом на полицейского в Иерусалиме, причинив правоохранителю ранение. Коллеги сотрудника сразу же открыли огонь по нападавшему, злоумышленник был уничтожен на месте.