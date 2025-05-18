IAU отказалась признать мировой рекорд марафонца Заборского из-за флага России

Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) отказалась признать мировой рекорд россиянина Ивана Заборского в шестисуточном беге из-за того, что тот финишировал с российским флагом. Об этом 18 мая сообщается на сайте организации.

«Что касается турниров под эгидой IAU, то спортсменам из этих двух стран (России и Белоруссии. — Ред.) не запрещено участвовать в них, поскольку это остается на усмотрение организаторов таких коммерческих соревнований. Однако международная ассоциация ожидает, что все соревнования с соответствующим статусом <...> не позволят российским и белорусским спортсменам участвовать, кроме тех, кто признан нейтральным атлетом», — говорится в заявлении IAU.

В организации подчеркнули, что любые выступления спортсменов из России и Белоруссии, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов.

Ранее, 4 мая, Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции». Российский спортсмен 1 тыс. км держал стабильную скорость и на протяжении шести дней лидировал в марафоне.

«6 дней Франции» представляет собой одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. Его история началась еще в 2006 году. Тогда марафон впервые прошел в Антибе. На сегодняшний день «6 дней Франции» объединяет свыше 140 спортсменов из десятков стран мира.