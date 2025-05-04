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Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции». Об этом 4 мая рассказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Российский спортсмен Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции», завершившегося сегодня во французском природном парке Ардешуа. За шесть суток наш спортсмен преодолел более 1000 км», — написал он в своем Telegram-канале.

Российский спортсмен 1 тыс. км держал стабильную скорость. В рамках соревнования он продемонстрировал грамотную тактику и высокий уровень подготовки. На протяжении шести дней Заборский удерживал лидирующую позицию.

По словам Дегтярева, победа россиянина представляет собой важный результат для отечественной легкой атлетики. Он назвал выступление Заборского примером силы воли, дисциплины и спортивного мастерства.

«6 дней Франции» представляет собой одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. Его история началась еще в 2006 году. Тогда марафон впервые прошел в Антибе. На сегодняшний день «6 дней Франции» объединяет свыше 140 спортсменов из десятков стран мира.

Во время соревнования в течение шести дней они бегут практически непрерывно по кольцевому маршруту.

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В этот же день сообщалось о победе российской штангистки Варвары Кузьминовой на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу. Уточняется, что она установила мировой рекорд среди спортсменов до 17 лет в весовой категории до 76 кг, подняв 235 кг.

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