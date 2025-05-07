«За шесть дней спал часов двенадцать»

Российский спортсмен Иван Заборский 4 мая одержал победу в знаменитом ультрамарафоне «6 дней Франции» преодолев за шесть суток 1047,554 км, что является новым мировым рекордом для шестидневных забегов. Предыдущее достижение, установленное в 2024 году бельгийцем Матье Бонном, Иван превысил на 2 км и 35 м.

Что особенно приятно, наш спортсмен финишировал с российским флагом в руках. О том, как сложился бег и как проходит подготовка к подобным дисциплинам, Заборский рассказал в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» .

Можно было сходить за мороженым в магазин

— Как всё прошло?

— Было тяжело, потому что первый раз участвовал в соревновании такого формата. В первый и шестой день шли дожди, а с четвертого по пятый стояла жара 25−26 градусов.

— Какой был регламент отдыха?

— В принципе, в любой момент можно отойти в домик, в палатку, там отдохнуть, поесть, поспать.

— Моменты кризиса случались?

— Ночью, наверное. Когда такое случалось, я просто шел отдыхать, помогали даже 15 минут сна. Ну и последний день, когда шел дождь, было уже, конечно, тяжело.

— Ты же не по 15 минут все шесть дней спал?

— Днем, когда была жара, спал или отдыхал час-полтора, затем опять возвращался на трассу. Ночью спал минут по 15, в общей сложности за сутки, сна выходило 2–2,5 часа. За все шесть дней проспал где-то часов 12–15.

— Обычно при таких нагрузках бывают проблемы с кишечником, желудком.

— Вообще никаких проблем не было. Старался чередовать спортивное питание — гели и изотоник — с обычной едой. Организаторы три раза за день кормили горячим питанием, завтрак, обед, ужин. Плюс, мы что-то сами покупали: сладости, булочки. Рядом магазины, можно было сходить, купить мороженое, воду, соки, что тебе нужно.

Однотипная нагрузка давит на психику

— Когда понял, что не только выиграешь, но и будет мировой рекорд?

— На рекорд я нацелился изначально, по дням шел с небольшим превышением графика, километров 10–15, ну а понимание, что всё получится, появилось уже, конечно, ближе к финишу. Каких-то провалов не было.

Хочу поблагодарить за этот успех моих партнеров, оказывающих всестороннюю поддержку. Я не являюсь профессиональным спортсменом, живу обычной жизнью, а бег — сильное, но всё же увлечение. Поэтому регулярно прохожу чекапы в клиниках партнера — ГК «Медскан». Следующий забег планирую провести осенью 2025 года.

— Ты сказал, что в таком многодневном формате этот старт оказался дебютным. Что до этого было самым протяженным?

— «Фидипидис Ран» в Греции. Мы бежали из Афин в Спарту и потом возвращались обратно. Это было в прошлом году, 490 км с набором вертикального восхождения, кажется, 6,5 тыс. м.

— Сколько уже этим занимаешься?

— Бегать я начал с 2014 года. Первый суточный забег — в 2015-м. До 2023-го было много ультрамарафонов: «Спартатлон» (246 км) четыре раза, «Милан – Сан-Ремо» (285 км), «Ультрабалатон» (215 км). С 2023-го в подготовке уже начались нормальные беговые объемы в районе 500 км/месяц, и результаты сразу стали расти.

— Когда появилась идея этого рекорда, как готовился?

— Ира Масанова (чемпионка и рекордсменка России по суточному бегу. — «Известия») сказала, что она будет принимать участие в шестисуточном забеге. Я изначально планировал бежать трехсуточный чемпионат мира, но его перенесли на 2026 год. Поэтому я решил стартовать во Франции, на шести сутках. Связался с организаторами в конце 2024-го и с начала этого года уже начал готовиться. Январь и февраль были, можно сказать втягивающими, в марте и, особенно, в апреле, вышел уже на серьезные объемы.

— Сколько за апрель?

— Тысяча километров. 90% этого в спокойном темпе, чуть быстрее пяти минут километр, но были и скоростные интервалы, и горный бег.

— Зачем нужны скоростные интервалы, когда ты готовишься к ультрамарафонской дистанции?

— Однотипная нагрузка давит на психику и повышает риск травмы. Лучше чем-то разнообразить тренировки, подключить другие мышцы. Кроме того, я же планирую бегать и другие форматы, не настолько длительные. Нужны и горки, и интервалы.