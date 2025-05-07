Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В постпредстве РФ при ЕС прокомментировали планы ЕК отказаться от энергоресурсов РФ
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Захарова указала на предвзятость ЮНЕСКО к российским СМИ
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
Не менее 20 человек погибли при израильском обстреле школы в секторе Газа
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Общество
Москва помогла реконструировать более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Новости компаний
Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Спорт
«Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Политика
В Совфеде отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Мир
Министр финансов США исключил возможность дефолта в стране
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

«За шесть дней спал часов двенадцать»

Ультрамарафонец Иван Заборский — о мировом рекорде в одном из самых сложных испытаний на выносливость
0
EN
Фото: vk.com/zaborsky_id
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский спортсмен Иван Заборский 4 мая одержал победу в знаменитом ультрамарафоне «6 дней Франции» преодолев за шесть суток 1047,554 км, что является новым мировым рекордом для шестидневных забегов. Предыдущее достижение, установленное в 2024 году бельгийцем Матье Бонном, Иван превысил на 2 км и 35 м.

Что особенно приятно, наш спортсмен финишировал с российским флагом в руках. О том, как сложился бег и как проходит подготовка к подобным дисциплинам, Заборский рассказал в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» .

Можно было сходить за мороженым в магазин

— Как всё прошло?

— Было тяжело, потому что первый раз участвовал в соревновании такого формата. В первый и шестой день шли дожди, а с четвертого по пятый стояла жара 25−26 градусов.

— Какой был регламент отдыха?

— В принципе, в любой момент можно отойти в домик, в палатку, там отдохнуть, поесть, поспать.

— Моменты кризиса случались?

— Ночью, наверное. Когда такое случалось, я просто шел отдыхать, помогали даже 15 минут сна. Ну и последний день, когда шел дождь, было уже, конечно, тяжело.

— Ты же не по 15 минут все шесть дней спал?

— Днем, когда была жара, спал или отдыхал час-полтора, затем опять возвращался на трассу. Ночью спал минут по 15, в общей сложности за сутки, сна выходило 2–2,5 часа. За все шесть дней проспал где-то часов 12–15.

— Обычно при таких нагрузках бывают проблемы с кишечником, желудком.

— Вообще никаких проблем не было. Старался чередовать спортивное питание — гели и изотоник — с обычной едой. Организаторы три раза за день кормили горячим питанием, завтрак, обед, ужин. Плюс, мы что-то сами покупали: сладости, булочки. Рядом магазины, можно было сходить, купить мороженое, воду, соки, что тебе нужно.

Пустынный марафон: «Шелковый путь – 2024» станет одним из сложнейших в истории
Маршрут ралли-рейда пройдет через сибирскую тайгу, Алтай и Гоби

Однотипная нагрузка давит на психику

— Когда понял, что не только выиграешь, но и будет мировой рекорд?

— На рекорд я нацелился изначально, по дням шел с небольшим превышением графика, километров 10–15, ну а понимание, что всё получится, появилось уже, конечно, ближе к финишу. Каких-то провалов не было.

Хочу поблагодарить за этот успех моих партнеров, оказывающих всестороннюю поддержку. Я не являюсь профессиональным спортсменом, живу обычной жизнью, а бег — сильное, но всё же увлечение. Поэтому регулярно прохожу чекапы в клиниках партнера — ГК «Медскан». Следующий забег планирую провести осенью 2025 года.

— Ты сказал, что в таком многодневном формате этот старт оказался дебютным. Что до этого было самым протяженным?

— «Фидипидис Ран» в Греции. Мы бежали из Афин в Спарту и потом возвращались обратно. Это было в прошлом году, 490 км с набором вертикального восхождения, кажется, 6,5 тыс. м.

— Сколько уже этим занимаешься?

— Бегать я начал с 2014 года. Первый суточный забег — в 2015-м. До 2023-го было много ультрамарафонов: «Спартатлон» (246 км) четыре раза, «Милан – Сан-Ремо» (285 км), «Ультрабалатон» (215 км). С 2023-го в подготовке уже начались нормальные беговые объемы в районе 500 км/месяц, и результаты сразу стали расти.

— Когда появилась идея этого рекорда, как готовился?

— Ира Масанова (чемпионка и рекордсменка России по суточному бегу. — «Известия») сказала, что она будет принимать участие в шестисуточном забеге. Я изначально планировал бежать трехсуточный чемпионат мира, но его перенесли на 2026 год. Поэтому я решил стартовать во Франции, на шести сутках. Связался с организаторами в конце 2024-го и с начала этого года уже начал готовиться. Январь и февраль были, можно сказать втягивающими, в марте и, особенно, в апреле, вышел уже на серьезные объемы.

— Сколько за апрель?

— Тысяча километров. 90% этого в спокойном темпе, чуть быстрее пяти минут километр, но были и скоростные интервалы, и горный бег.

— Зачем нужны скоростные интервалы, когда ты готовишься к ультрамарафонской дистанции?

— Однотипная нагрузка давит на психику и повышает риск травмы. Лучше чем-то разнообразить тренировки, подключить другие мышцы. Кроме того, я же планирую бегать и другие форматы, не настолько длительные. Нужны и горки, и интервалы.

Справка «Известий»

Достижения Ивана Заборского:

— ультрамарафон «Милан – Сан-Ремо» (UMS), Италия, 285 км, 2018 год: победа и действующий рекорд трассы 29 часов 46 минут;

— «Спартатлон» (Spartathlon), Греция, исторический пробег из Афин в Спарту, 246 км, 2016–2019 годы: четырехкратный финишер, лучший результат — 25 часов 36 минут (шестое место). Лучшее время среди россиян.

— 13-часовой бег «Самопреодоление», Москва, июль 2023 года, 165 км 163 м: рекорд трассы (пробег с 20-летней историей)

— чемпионат Волгоградской области по бегу на 24 часа, октябрь 2024-го: итоговый результат — 284,913 км, превышает рекорд России Д. Жалыбина (282,282 км), установленный в 2006 году, на данный момент это лучший результат в мире и восьмой за всю историю суточного бега.

— победа в Authentic Pheidippides Run, 21–25 ноября 2024 года: дистанция — 490 км, а общий набор высоты — примерно 6,5 тыс. м.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025