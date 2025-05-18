IFFHS признала Льва Яшина лучшим голкипером в истории

Бывший голкипер московского футбольного клуба «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин возглавил рейтинг лучших вратарей за всё время по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Соответствующая публикация 18 мая размещена на сайте организации.

Так, советский вратарь обошел в рейтинге итальянца Джанлуиджи Буффона и голкипера из Германии Мануэля Нойера, расположившихся на втором и третьем местах соответственно.

Помимо них в десятку лучших голкиперов вошли испанец Икер Касильяс, представитель Англии Гордон Бэнкс, Петр Чех из Чехии, итальянец Дино Дзофф, немец Зепп Майер, испанский вратарь Рикардо Самора, а также представитель ФРГ Оливер Кан.

Яшин носит титулы олимпийского чемпиона 1956 года и чемпиона Европы 1960 года. Кроме того, он является бронзовым призером чемпионата мира по футболу 1966 года и лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В составе столичного «Динамо» голкипер пять раз выиграл чемпионат СССР и трижды стал обладателем Кубка СССР.

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба 2 мая забил 240-й мяч в профессиональной карьере и установил новый рекорд по голам среди российских футболистов. Победный гол он забросил в ворота на 74-й минуте в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо».