Дзюба обновил личный рекорд по голам среди российских футболистов

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в пятницу, 2 мая, забил 240-й мяч в профессиональной карьере, установив новый рекорд по голам среди российских футболистов.

Он оформил победный и единственный гол, который стал юбилейным, на 74-й минуте в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо».

На протяжении своей карьеры Дзюба выступал за такие клубы, как московский «Спартак», томская «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив». Также он играл за сборную России, в составе которой забил 30 мячей. В «Акроне» Дзюба начал играть в сентябре 2024 года.

9 марта сообщалось, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Уточняется, что спортсмен побил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова, у которого было 233 гола.