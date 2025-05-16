«В перерыве сказал: «Если проиграете, вас никто не вспомнит»

18 мая исполняется ровно 20 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА – 2005. Отрадно, что к первому еврокубку в истории российского футбола столичную команду привел местный специалист — Валерий Газзаев. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» экс-тренер армейцев и сборной России рассказал о своем периоде работы в ЦСКА, главных героях золотого состава и том самом сезоне.

Акинфеев, Березуцкие

— Давайте начнем с ноября 2001 года, когда вы получили предложение от Евгения Гинера стать главным тренером ЦСКА. Помните ваш первый разговор с президентом армейцев?

— Действительно, в конце 2001 года мне позвонил Евгений Гинер и пригласил на обед. Встретились, где-то два часа обсуждали наше возможное сотрудничество. И я увидел огромное желание Гинера сделать ЦСКА, не побоюсь этого слова, выдающимся клубом. Поэтому ответил согласием на его предложение. Единственное — попросил дать мне три дня, чтобы переговорить со всеми футболистами, тренерами, административным штабом.

— И каков был итог этих бесед?

— И вот через три дня я положил ему на стол два листка. На одном — фамилии потенциальных новичков. На другом — 14 игроков, которых нужно выставить на трансфер.

— Четырнадцать?!

— Да. И я благодарен Гинеру, который меня поддержал. Это было революционное решение! Все-таки нужно было расстаться с игроками стартового состава, довольно опытными исполнителями. Ветераны клуба, некоторые журналисты выступали против такой стратегии. Но я всем объяснил, что новый этап должен начинаться с чистого листа. Что нужны новые, молодые, перспективные игроки. И я не думаю, что какой-либо другой президент клуба, кроме Гинера, пошел бы на такие радикальные меры.

— Вы же рисковали, собираясь делать ставку на молодежь?

— Почему? До ЦСКА я работал в молодежной сборной России, знал всех перспективных ребят. Тех же Березуцких, Евсикова. Вместе с тем мы пригласили в команду и более опытных футболистов — например, Гусева, Шембераса из «Динамо». В итоге из прежней команды в моем распоряжении остались Сергей Семак, Рахимич, Попов, Мандрыкин, Соломатин. 5–6 человек, а остальные — все новички.

— При вас тогда в ЦСКА воссоединились братья Березуцкие, которых поначалу не критиковал только ленивый. Что вы в них разглядели?

— Соглашусь, оценки их игр в прессе сначала были не самые позитивные… Но я наблюдал за матчами Алексея и Василия еще до ЦСКА. На мой взгляд, они обладали необходимыми качествами для того, чтобы играть в защите. Да, были какие-то огрехи в технике. Но это дело наживное. А вот по неуступчивости, по умению вести единоборства вопросов к ним возникало не так уж и много. У них был правильный менталитет. Мужественные ребята, которые играли жестко, принципиально. Просто надо было набраться терпения и давать им шансы, чтобы Березуцкие росли. А не так, как ваши коллеги-журналисты, которые их в буквальном смысле уничтожали!

— В сезоне-2003 в матче с «Крыльями Советов» вы дали шанс проявить себя в воротах 17-летнему Игорю Акинфееву.

— У нас сложилась непростая ситуация с вратарями, кто-то выбыл из строя из-за травмы. И вот я как-то пошел посмотреть в Москве турнир юношеских команд, где мне в составе сборной столицы приглянулся один вратарь. Говорю своим помощникам: «А что это за парень? Весьма неплох. Ногами хорошо играет». А мне отвечают, что он тренируется в системе ЦСКА. «Как в ЦСКА? Пусть завтра приезжает тренироваться с основой в Архангельское». Это был Игорь Акинфеев.

Он приехал и такое сильное впечатление на всех произвел! Сразу же себя зарекомендовал. После занятия я ему сказал: «Всё, с завтрашнего дня ты, минуя дубль, будешь работать уже с основным составом». Это опять к вопросу о доверии молодым.

«Становишься чемпионом, а тебя увольняют»

— По итогам сезона-2003 ЦСКА впервые в российской истории выиграл чемпионат России. Но руководство клуба решило с вами расстаться, так как армейцы не пробились в Лигу чемпионов, уступив «Вардару». Помните вашу реакцию?

— Ну как вы думаете, когда команда становится чемпионом, а тренера увольняют, это приятно? Понимаю, если бы ЦСКА каждый год играл в Лиге чемпионов. А тут… Ну да, к сожалению, не прошли «Вардар», бывает. У нас была молодая команда, которая только начинала расти.

При этом впервые в российской истории стали чемпионами страны. Поэтому, считаю, тогда руководство клуба приняло неправильное решение, в чем мы впоследствии и убедились. Единственное, я тогда спросил: «Ко мне есть претензии? Нет? Ок».

— В июле 2004 года Гинер позвал вас назад в ЦСКА. Сомневались тогда, возвращаться или нет?

— Удивительная история! В тот день я уже ехал на переговоры с московским «Динамо», представляете? И вот уже подъезжаю к офису бело-голубых, и тут звонит Гинер: «Мы бы хотели тебя вернуть». Мистика какая-то. То ли он знал, то ли так совпало!

— И что вы ответили?

— Что вопрос закрыт, так как я уже еду в «Динамо». На подписание контракта.

— Гинеру отказать, наверное, не так-то просто.

— А он отвечает: «Нет, вопрос не закрыт! Ты у нас всё еще числишься в штате, получаешь зарплату». Да, по документам я действительно оставался в системе ЦСКА, только не тренировал. В общем, Евгений Леннорыч был убедителен (улыбается). И вот я подъезжаю уже к стадиону «Динамо» и еду мимо него на встречу с Гинером.

— Значит, если бы президент ЦСКА позвонил вам попозже, вы бы, скорее всего, подписали контракт в «Динамо».

— В том-то и дело! Был близок к «Динамо», но, видите, как всё обернулось. Значит, судьбе было угодно, чтобы я вернулся в ЦСКА (улыбается).

— Но у вас были сомнения, возвращаться или нет?

— Нет. Я уже работал с Гинером, знал многих игроков, следил за матчами ЦСКА. Так что был в целом готов к такому повороту событий.

С Вагнером угадали

— До вас в команду пришли два футболиста — Даниэль Карвалью и Юрий Жирков. Бразилец едва ли мог занести сезон-2004 себе в актив. Он много матчей пропустил из-за травм или симуляций. Как вам с ним работалось на первом этапе?

— Карвалью — один из самых больших талантов, с которым я работал в ЦСКА. По своим качествам это была мегазвезда! Я не преувеличиваю. Игрок без слабых мест. Очень сильный полузащитник. Я же еще его видел в играх за молодежную сборную Бразилии на чемпионате мира. Бразильцы тогда взяли титул, а Даниэля признали лучшим футболистом турнира.

Но по каким-то причинам он в 2004-м в ЦСКА играл мало. То ли был подвержен травмам, то ли действительно симулировал. Больше всех в команде беседовал именно с ним. Пытался понять, что с ним происходит, достучаться до него. Для меня как для тренера это тоже был серьезный вызов — раскрыть у себя в команде такого мастера! Тут психологические, мотивационные моменты были очень важны. Постоянно же надо подопечных настраивать на большее. И мне кажется, это в итоге удалось.

— Первые впечатления от работы с Юрием Жирковым?

— Вот как раз Юра, может быть, единственный в той команде, кому я почти не делал замечаний по самоотдаче, дисциплине и так далее. Да, какие-то тактические моменты надо было подправлять. Но вы бы видели, как он тренировался, как режимил. Настоящий профессионал! И позиция у него была серьезная, энергозатратная. На его место был куплен аргентинец Осмар Феррейра. Но Юра его переиграл.

И Феррейра в итоге сам ко мне подошел: «Вижу, что Жирков играет лучше. Если можно, отпустите меня в другой клуб». Вот так вот.

У нас вообще тогда в ЦСКА была разработана трансферная стратегия: брать молодых, талантливых ребят и развивать их. Так и появились в команде Жирков, Красич, Карвалью, братья Березуцкие.

— Вагнер Лав.

— Да, мы, можно сказать, одновременно с ним пришли в ЦСКА летом 2004 года.

— Вы же выбирали между ним и Фернандо Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке»?

— В моем понимании, форвард современной формации — тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке. Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить. Вот такие форварды сегодня востребованы в ведущих клубах Европы.

— А Кавенаги?

— А аргентинец был более зависимый от партнеров нападающий, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами. Так что я отказался от его кандидатуры.

При этом Кавенаги стоил около 12 млн, а Вагнер — пять. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер». И потом, скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. Считаю, что угадали (улыбается).

Он же сразу начал забивать — «Нефтчи», «Рейнджерс», помог нам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Продажа Семака

— Итак, Лига чемпионов. Вы попали в одну группу с «Челси», ПСЖ и «Порту». В первых турах ЦСКА набрал четыре очка, затем последовали два поражения от «Челси» и одно от «Порту». Причем оба московских матча — с англичанами и португальцами — проходили по схожему сценарию. Армейцы пропускали, потом получали право на пенальти. Но в игре с «Челси» Вагнер пробил выше ворот, а в поединке с «Порту» Игнашевич направил мяч выше створа…

— Ну что поделать… Не реализовали два пенальти, что в итоге не позволило нам выйти из группы. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы же знаете, чем всё закончилось (смеется).

Так что всё произошло с позволения Господа всемогущего. И если бы мне сейчас сказали: пусть Игнашевич и Вагнер перебьют пенальти и забьют, я бы отказался.

— Серьезно?

— На самом деле на тот момент еще рано было нашей молодой команде замахиваться на что-то серьезное в Лиге чемпионов.

— В последнем туре вам не помогла даже яркая победа над ПСЖ (3:1), когда Семак оформил хет-трик. «Порту» обыграл «Челси» и занял второе место.

— Да… И тогда, помню, кто-то из руководителей клуба или российского футбола зашел к нам в победную раздевалку и сказал: «Ну что ж, теперь надо выиграть Кубок УЕФА». Все только посмеялись.

— В январе 2005 года клуб расстался с двумя важными игроками. Сергей Семак был продан в ПСЖ, а Иржи Ярошик — в «Челси». Не боялись потерять сразу двух ключевых исполнителей?

— Семак получил предложение из Франции и советовался со мной. Я ему сказал: «Сережа, я не могу тебя удерживать. ПСЖ — это марка, бренд, известный европейский клуб. Стоит подумать над этим вариантом. Попробуй, почему нет? Сюда ты всегда успеешь вернуться. Если бы меня туда позвали, я бы без вопросов согласился».

— То есть Семак колебался?

— Да, у Сережи были тогда определенные сомнения. Того же Ярошика позвали в «Челси», и он сразу же согласился. Что называется, полетел туда. Ну и что? Это личный выбор футболистов. Я не могу им препятствовать, останавливать. Думаю, Семак получил полезный опыт выступлений в Европе, потом вернулся в Россию.

«Каждый день говорил игрокам: «Мы должны быть в финале Кубка УЕФА»!

— В феврале 2005 года ЦСКА предстояло начать свой путь в Кубке УЕФА домашним матчем 1/16 финала с «Бенфикой».

— На первом же зимнем сборе, на организационном собрании я объявил команде задачи, которые перед нами стоят в сезоне-2005: выиграть чемпионат России, Кубок и дойти до финала Кубка УЕФА.

— Смело.

— Ну а как иначе? И каждый день на теоретическом занятии, на практическом, на завтраке, обеде и ужине я подходил к игрокам и произносил: «Финал! Мы должны быть в финале!»

Я уже отдавал себе отчет в том, что у нас подобралась приличная команда, способная решать серьезные задачи в Европе. И матчи в Лиге чемпионов это показали. Мы очень достойно смотрелись в играх с тем же «Челси» Моуринью, дважды победили ПСЖ.

— Но предстояло без игровой практики пройти одного из фаворитов турнира — «Бенфику», у которой чемпионат был уже в разгаре.

— Понятно, что задача не из самых легких. «Бенфика» реально претендовала на победу в Кубке УЕФА. Не забывайте, где должен был пройти финал.

Мы форсировали подготовку. Нужно было подвести игроков к февральским играм в хорошем тонусе. И в целом нам это удалось. В Краснодаре (решили не играть в Москве из-за погодных условий) выдержали давление лиссабонцев и сами забили два мяча.

— Произвели фурор.

— На пресс-конференции после домашнего матча журналисты меня спрашивали, как удалось подвести команду к игре в таком хорошем физическом состоянии. А мы проводили зимой два сбора. В Италии и Израиле. И я ответил: «В Италии мы каждый день ели спагетти. А в Израиле каждый день молились. Вот вам и результат». Ну все поаплодировали, посмеялись, а на самом деле работа была проделана очень большая.

«Дедушка Ги Ру считает, что мы купили судью? Видимо, сон интересный увидел»

— В Лиссабоне вы сыграли вничью (1:1), открыли счет, здорово разыграв стандарт.

— Это была наша заготовка. Карвалью, выполняя штрафной с правого фланга, покатил в центр. Женя Алдонин мяч пропустил, а Сережа Игнашевич пробил точно в угол. Сработало! Мы это всё наигрывали как раз на зимнем сборе. И вот этот гол, конечно, деморализовал соперника. Кстати, считаю, после того как мы прошли «Бенфику», сами игроки поверили, что способны дойти до финала.

— Только вот дальше вас ждал колючий «Партизан». В гостях сыграли вничью (1:1), а дома победили (2:0), но забили только после перерыва.

— У сербов очень хорошая команда подобралась тогда. Тяжелейшие матчи выдались — и дома, и в Белграде, где на поле почти не было травы... Но мы достойно сыграли. Хотя, честно говоря, в некоторых моментах нам и повезло.

— Домашний матч с «Осером» — феерия вашей команды (4:0)!

— Хороший матч. Мы уже принимали соперника не в Краснодаре, а в Москве. При своих болельщиках показали довольно агрессивный футбол. В тот вечер если не всё, то очень многое получалось!

— Перед глазами стоит четвертый гол ЦСКА, когда Жирков на левом фланге обыграл троих соперников и выкатил мяч на дальнюю штангу — Гусеву.

— Юра продемонстрировал свое великое исполнительское мастерство. А Ролан забил. Вообще это была одна из сильнейших команд в истории современного ЦСКА. Тот же Красич. Взяли его молодым, неопытным. А он расцвел. В «Ювентус» пригласили. В «Ювентус» попасть не так просто. Юра Жирков, Карвалью, Вагнер, Олич. Мы же фактически играли в пять нападающих. В пять! Ну и оборона была уже такая… Монолит (улыбается).

— На выезде вы уступили (0:2) и прошли в полуфинал по сумме двух встреч. Спустя почти 20 лет после тех игр бывший тренер «Осера» Ги Ру выступил во французской прессе с громким заявлением: «В четвертьфинале Кубка УЕФА нас ограбили русские из ЦСКА. Рефери был куплен…»

— Ну… Дедушка Ги Ру, видимо, решил о себе напомнить. Ему уже в районе 90?

— 86.

— Ясно. Поэтому… Непонятно, с чего он вдруг сейчас это заявил… Если что-то в Европе случается, все винят Россию, понимаете. Сейчас все на Россию гонят, ну и он начал гнать. Может, проснулся, сон, наверное, интересный увидел? (Улыбается). Что ж, простим мы ему это (улыбается).

«Я был ошарашен! Нас могли не пустить в финал из-за провокации!»

— В полуфинале вам досталась «Парма». Матч в Италии победителя не выявил (0:0). Сергей Игнашевич вспоминает, что вы были очень недовольны результатом и устроили команде разнос.

— В тот год «Парма» боролась за выживание в серии А. Я видел, что мы, конечно, переигрывали соперника, были просто-напросто сильнее. И это показал результат второго, домашнего матча. Поэтому не следовало всё откладывать на потом. Есть возможность — значит, ее надо использовать. Забивать и побеждать на выезде, создавать себе задел. Но…

— Дома ЦСКА убедительно выиграл — 3:0. Но всё самое «интересное» началось уже после встречи. «Парма», ссылаясь на то, что Буччи серьезно пострадал от петарды, подала протест на результат матча и потребовала от УЕФА засчитать ЦСКА поражение со счетом 0:3.

— Да, тогда этот эпизод был… Чистой воды провокация! Причем, наверное, со стороны болельщиков «Пармы». Чтобы нас дисквалифицировали. Шансов-то у итальянцев не было!

— Помните свое состояние, когда дело разбиралось в УЕФА?

— Мы все были ошарашены. Не дай бог… Фактически вот он, финал. И тут тебя снимают… Представляете, какой удар психологический?! Это вообще… Просто руки бы опустились! Мы всё это время жили только одной мечтой. И тут тебя из-за этой провокации лишают такой возможности…

— Буквально накануне разбирательства в УЕФА юристы ЦСКА во главе с Романом Бабаевым выяснили, что справка о контузии, выданная Буччи, была поддельная. Контрольно-дисциплинарный комитет отклонил требование «Пармы» аннулировать результат ответного полуфинального матча.

— Cправедливость восторжествовала.

«Ответил Венгеру: «Арсен, тебе этого не дано, дорогой»

— Итак, ЦСКА вышел в финал. Расскажите о подготовке к матчу со «Спортингом».

— Мы улетели в Португалию за неделю до финала. Поселились в 30 км от Лиссабона. Конечно, учитывали фактор акклиматизации. Первые три-четыре дня было непросто. А потом всё потихоньку нормализовалось. К футболистам пришел нормальный, здоровый сон. Так что считаю, с подготовкой к решающему матчу против «Спортинга» мы угадали.

— Как-то пытались снять напряжение с подопечных, расслабить их перед финалом?

— За два дня до финала сказал: покажите нам португальскую кухню. Поручил начальнику команды Александру Стельмаху, он нашел хороший ресторанчик. Мы туда все приехали. Я говорю: налейте каждому игроку по бокалу вина. Красного вина. Все так на меня удивленно посмотрели (смеется). Но после первого глотка все расслабились, начались смешки и всё такое. И я сказал: вот теперь всё в порядке!

— Были сомнения по поводу стартового состава?

— Вопрос вызывала только одна позиция. Олич прилетел в Лиссабон со сломанным носом, получил травму в кубковой игре с «Зенитом». У человека сломанный нос, но вы не представляете, сколько он сделал для команды в ключевых играх! Конечно, ему хотелось выйти и в финале. Я его вызывал, беседовал: «Ты понимаешь, какая рубка предстоит?» Он отвечал: «Даже не переживайте».

— А вы выбирали между Оличем и…?

— Я все-таки должен был поставить изначально Красича. Поставить его чуть ниже Вагнера, что и произошло после замены. Но выпустил Олича. Все-таки надо и человеческие вещи проявлять. А не так… В кулаке всё держать. И, считаю, это тоже сыграло на победу. Хотя немножко баланс в игре у нас и нарушился из-за не самого оптимального состояния Ивицы.

— А почему, кстати, играли по схеме 3-5-2?

— В Швейцарии собирались элитные тренеры Европы. Уже после финала. И мне Арсен Венгер задал вопрос: «Валерий, как можно с тремя центральными защитниками выиграть Кубок УЕФА?» Я ему отвечаю: «Арсен, тебе этого не дано, дорогой». Так, по-доброму посмеялись. Пошутили. На самом деле эта система давала нам результат. Поэтому я ее и применял. У нас фланги — Юра Жирков, Одиа — здорово подключались вперед. В центре поля Карвалью, повыше Олич, Вагнер. Красич выходил поначалу на замену. Был уже опытный Гусев. Вот вам и приличная атакующая группа. Женя Алдонин мог вперед подключаться. А Элвер Рахимич, братья и Игнашевич цементировали сзади.

«Думайте, что будете потом рассказывать своим внукам»

— За день или в день финала была какая-то хорошая примета?

— Да я особо в приметы не верю. Готовились и рассчитывали только на себя. Хотя нет, одна деталь все-таки в память врезалась.

— Какая?

— Мы уже выезжали конкретно на игру, а я обычно заходил в автобус последним, когда все уже сидели. И вот зашел, повернулся к игрокам: «Ну, ребятки, с Богом». Сел. И вот тут футболисты как начали хлопать в унисон. Все! И молчат. И хлопают. Ну дрожь аж пробежала по телу! И я сел и подумал: ну всё, сегодня наш день!

— Но первый тайм остался за «Спортингом».

— Хозяева начали встречу довольно агрессивно. Давление с их стороны было мощным. Прессинг приличный, отбор мяча…

— В итоге лиссабонцы счет открыли.

— Удар у игрока «Спортинга» получился отличный. Но там, если помните, Карвалью не пошел до конца в отбор. Боялся сбить соперника что ли вблизи нашей штрафной… В итоге пропустили. Мы стали нащупывать свою игру где-то после 30-й минуты.

— У Вагнера был убойный момент.

— Да, да! Это когда ему Олич пас отдал. Как Вагнер не попал в угол из такой позиции… Обычно он такие эпизоды решал хладнокровно! Волновался, видимо. Что ж, ушли на перерыв при счете 0:1.

— Что было в раздевалке? Какие слова нашли для подопечных?

— В перерыве, когда я зашел… Ну, думаю, надо как-то вдохновить ребят. Говорю: «Что хочу я вам сказать? Всегда помнят победителей. Если мы сегодня проиграем, нас никто не вспомнит. А если возьмем верх, вы останетесь в истории на века. Вы станете первыми в российском футболе, кто добился такого успеха. Вот и думайте, что будете потом рассказывать своим внукам».

— А правда, что вы задали игрокам два конкретных вопроса? «Кому вы проигрываете? Вы кого испугались?» В оригинале это звучало даже жестче.

— Тонкости оставим за кадром (смеется).

— Первый гол ЦСКА провел со стандарта.

— Мы много работали над штрафными. У нас было два сценария. Либо Карвалью подавал в штрафную, либо катил левее, в центр. Так мы забили «Бенфике». Но в финале сработал первый вариант: Леша Березуцкий замкнул подачу Даниэля. У нас каждый знал свой маневр на стандарте. Каждый шел в свою точку. А если не шел, то получал штраф (улыбается).

— В эпизоде с голом Алексея Березуцкого повезло с отскоком.

— Пожалуй. Сложная для вратаря траектория.

— Через девять минут уже Жирков вывел ЦСКА вперед.

— Там Карвалью шикарно разобрался в эпизоде. Какую передачу отдал. Игрок очень большого таланта…

— На повторе кажется, что Юрий не так быстро бежит.

— Это вам на повторе так кажется. А там он летел — не догонишь! После второго гола я понимал, что «Спортинг» начнет раскрываться. Поэтому произвел замену: Красич вместо Олича. Но Милош еще молодой был. Торопился! Два момента запорол. Эх (улыбается).

— Ключевой момент в финале?

— 75-я минута. «Спортинг» вполне мог сравнять счет. Нападающий с метра попал в штангу, мяч отлетел в руки Акинфееву. И Игорь не упал с ним, не стал тянуть время. А мгновенно выбил на фланг — Карвалью. Изумительная по точности передача. Как он всё просчитал… Ну и Даниэль убежал от опекуна, прострелил на Вагнера.

Кстати, когда Вагнер забивал, вся наша скамейка так привстала. Он же со всей силы пробил. Испугались, что не попадет еще (смеется). Но молодец, уже не волновался, значит. И вот вам 3:1!

Прием у Путина, звонок от вдовы Лобановского

— Финальный свисток, и у вас сразу же появляются золотые футболки. Неужели попросили заготовить?

— Да ну что вы! Эти футболки заказали Александр Стельмах и Сергей Якунчиков. Заказали и никому не сказали. Я даже не знал. Потом у них спрашиваю: «А если бы мы не выиграли»? Отвечают: «Мы бы их просто уничтожили». Затейники. У нас и шампанское не было заготовлено. Но потом как-то нашли (улыбается).

— Как праздновали?

— Ой, да много всего было. И в раздевалке вдруг пиво, шампанское появилось, и в самолете отмечали. Но сейчас вспомнился один эпизод, когда уже вернулись в Москву.

— Какой?

— Когда мы утром прилетели в Москву, я только сел в машину — звонок. Звонит вдова Валерия Васильевича Лобановского. Ада Панкратьевна. Для меня это было так неожиданно! И она говорит: «Если бы Валерий Васильич был жив, он бы вас первый поздравил. Потому что он знает, что это значит». Это было очень достойно. Весь бывший Союз переживал за нас. И ее слова дорогого стоят.

— Через два дня после победы команду в Кремле принимал президент страны Владимир Путин. Не было опасений, что кто-то из игроков приедет тяжеленьким?

— Конечно, в самолете праздновали. Прилетели — тоже праздновали. На следующий день — прием у президента. Опасений не было. Все пришли в галстучках, чистенькие. Помню, перед завершением нашей беседы вынесли шампанское. Владимир Владимирович говорит: «Валерий Георгич, я понимаю, у вас завтра матч со «Спартаком». Но по бокалу шампанского ребятам можно?»

Отвечаю: «Конечно, Владимир Владимирович. Мы же не каждый день у президента бываем». А он мгновенно среагировал: «Вы и не каждый день выигрываете Кубок УЕФА» (смеется).

ЦСКА-2008 мог дойти до финала ЛЧ

— О подготовке к дерби со «Спартаком» ходят легенды.

— После приема мы приехали на базу. У всех приподнятое настроение. Вышли на тренировку вечернюю. Ну, я вижу: развал команды. Все еще празднуют и так далее…

— И как вы поступили?

— Пришлось удалить команду с поля. И сказать несколько теплых слов. Ну а на следующий день (хорошо, что игра была вечером) я в 11 часов провел часовое занятие. Тренировку такую хорошую, чтобы все пары ушли. Потом пообедали, выспались. Вышли против «Спартака» и победили (улыбается). Кстати, сценарий дерби был таким же, как в финале Кубка УЕФА. 3:1.

— Поразительно.

— Почему поразительно? Команда уже была солидная. Сформировавшаяся. Могла выходить и с листа обыгрывать соперников. При этом, на мой взгляд, ЦСКА-2008 был даже мощнее.

— Даже так?

— Да, в 2008 году команда была готова если и не выиграть Лигу чемпионов, то попасть в полуфинал или финал этого турнира. Тут даже двух мнений быть не может! Уже был колоссальный опыт. Вспомните, мы в 2008 году выиграли шесть игр в Кубке УЕФА. У ребят уже была дикая уверенность. Всё равно, кто против них выходил. Нужны очки, не нужны… Надо было только укрепить одну-две позиции, и команда смогла бы серьезно выступить в Лиге чемпионов. Но, увы, это уже история. Поэтому победа в Кубке УЕФА в 2005-м — самая дорогая.