«Зенит» без славы: как ЦСКА выбил петербургский клуб из Кубка России

В Кубке России по футболу определился первый участник Суперфинала. Им стал московский ЦСКА, который в ответной игре финала «Пути РПЛ» выиграл 2:0 в основное время у петербургского «Зенита», отыгравшись после поражения с аналогичном счетом в первом матче, а затем взял верх в серии пенальти (4:3). Теперь красно-синие поборются за трофей в решающем матче с московским «Спартаком» или «Ростовом» — они сыграют между собой вечером 15 мая в финале «Пути регионов».

Как и ожидалось, домашний стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» собрал почти полные трибуны. Армейцы успешно проводят нынешнюю весну. Пока они проиграли всего один официальный матч — это был как раз кубковый выезд к «Зениту». В остальном красно-синие либо побеждают, либо играют вничью, что позволило им подняться в чемпионате с шестого места на третье.

Сейчас за два тура до финиша национального первенства подопечные Марко Николича имеют даже теоретические шансы обойти лидирующие «Краснодар» и «Зенит», но отставание от них составляет шесть и пять очков. Для золота армейцам надо выиграть оставшиеся две встречи у московского «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород», а также необходимы поражения «быков» и петербуржцев в оставшихся турах, что почти невозможно.

Поэтому Кубок для ЦСКА — хороший шанс сделать сезон сверхуспешным. И частично оправдать прошлогоднюю смену главного тренера — в июне вместо Владимира Федотова пришел Марко Николич. Именно Федотов в 2023 году принес армейцам победу в Кубке России — первую за 10 лет. Тогда же клуб выиграл серебро чемпионата России, впервые за пять лет оказавшись в призерах РПЛ.

Год спустя ЦСКА стал лишь шестым в чемпионате, а из Кубка вылетел на предпоследней стадии, в финале «Пути РПЛ». И тоже от «Зенита». Тогда после ничьих в двух матчах (1:1; 0:0) петербургский клуб оказался сильнее в серии пенальти (5:4).

Теперь при Николиче ЦСКА близок к тому, чтобы превзойти результат прошлого сезона в чемпионате, но вряд ли дотянет до успеха первого сезона Федотова. И для полного оправдания прошлогодней рокировки ему было бы не лишне взять Кубок.

Ситуация осложнилась из-за выездного поражения в первом матче (0:2). Для «Зенита» успех в Кубке России также был крайне необходим, так как в чемпионате команде грозит впервые за семь лет оказаться без золота. Вновь, как и на первый матч, главный тренер петербуржцев Сергей Семак провел частичную ротацию состава. Так, в обороне оказался редко выходящий в старте нынешней весной Нуралы Алип. А в воротах вместо Евгения Латышонка вышел Денис Адамов.

ЦСКА почти весь матч имел территориальное преимущество, но долгое время не мог воплотить его в голы. Тем не менее на 39-й минуте Матвей Кисляк красиво с линии штрафной площади перебросил мяч за спину далеко вышедшему из ворот Адамову и открыл счет.

А перед самым перерывом в матче «Зенит» едва не оказался в совсем тяжелом положении. После удара в исполнении Виллиана Роши мяч попал в руку Алипу в штрафной площади гостей. Судья назначил пенальти, но Адамов отбил удар Ивана Облякова.

Это позволило «Зениту» во втором тайме продолжать играть на удержание счета. Сауль Гуарирапа за 25 минут до конца основного времени мог забить, но Адамов снова спас свою команду. При этом дважды мог сравнивать и петербургский клуб — особенно хороший момент был в концовке у Маттео Касьерры, но после его удара мяч из пустых ворот выбил Роша. Он оставил ЦСКА в игре, и хозяева воспользовались шансом в самом конце — Данил Круговой навесил с углового, а Тамерлан Мусаев выиграл верховую борьбу и забил.

Дело дошло до серии пенальти, в которой вратарь армейцев Владислав Тороп сразу поймал мяч после удара Александра Соболева. После этого все забивали вплоть до последнего пятого удара «Зенита», когда Густаво Мантуан пробил мимо ворот.

Матч «Спартак» – «Ростов» в финале «Пути регионов» начнется в четверг в 20:00. Суперфинал пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 1 июня.