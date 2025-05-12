Армейский отбор: как «Краснодар» остался без права на ошибку

«Краснодар», проиграв в Москве ЦСКА, исчерпал лимит осечек, которые может себе позволить, чтобы не потерять первое место. Теперь задача предельно ясна: шесть очков в Оренбурге и дома с «Динамо». «Зенит», который теперь отстает от команды Мурада Мусаева всего на один балл, свои победы, наверняка, одержит. Впереди у сине-бело-голубых матчи с «Ростовом» и «Ахматом». Армейцы благодаря успеху над «быками» теперь фавориты борьбы за бронзу. А вот «Факел» в воскресенье, 11 мая, попрощался с РПЛ.

Запланированная потеря

Удивительнее, по правде говоря, было бы обратное — если бы «быки» победили в субботу, 10 мая. У ЦСКА, как-никак, была 11-матчевая беспроигрышная серия, никакого особого спада в последнее время не просматривалось, играл он на своем стадионе. Перед этим туром армейский клуб лидировал по весенним очкам (краснодарцы, правда, шли по этому показателю на втором месте). Если какую-то потерю баллов и можно назвать запланированной, то именно эту. Драмы нет.

Первый тайм получился малособытийным. Кандидат в чемпионы по игре смотрелся солиднее и основательнее, но явный момент создал всего один — Игорь Акинфеев ногой отбил удар Александра Черникова головой от земли из пределов вратарской. Возможно, это спасение и изменило ход игры, сюжет которой в случае первого гола «быков», забитого к тому же при их преимуществе, имел все шансы оказаться совсем иным.

Второй тайм, в отличие от первого, «Краснодар» провел плохо. К голу ЦСКА шло. Армейцы играли с преимуществом, а после замен оно и вовсе стало большим — основа «Краснодара» набегалась и просто перестала успевать за соперниками. В какой-то момент по заменам стало 4–0 в пользу красно-синих, а Мусаев почему-то тянул со своими перестановками. И если Секу Койта, едва выйдя на поле, промахнулся, то Сауль Гуарирапа, получив отличный пас от того же Койта и убежав один на один со Станиславом Агкацевым, — нет. Мусаев тут же выпустил Джованни Гонсалеса, Олакунле Олусегуна, за ними — Никиту Кривцова, но забивать-то теперь гостям надо было уже два: ничья для них мало отличалась от поражения.

Они чуть ожили после замен, могли в добавленное время сравнять, когда Джон Кордоба и Мозес Кобнан не успели замкнуть полуудар-полупрострел Кривцова, — но больше у «Краснодара» после перерыва не было ничего. Заслуженная победа ЦСКА. По поведению краснодарцев не было ощущения, что они проводят главный матч в жизни. Впрочем, в случае двух побед в оставшихся матчах никто об этом, как и об 1:4 в Санкт-Петербурге, на фоне чемпионства и не вспомнит.

— Не обращаю внимания на то, с кем будет играть «Зенит», — сказал «Известиям» форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун. — Я смотрю только на наших соперников. Мы продолжаем биться и будем делать это до конца. Конечно, мы станем чемпионами.

ЦСКА в борьбе за бронзу оторвался на четыре очка от «Спартака», на два очка — от «Динамо». По второй части сезона армейцы на медали полностью наработали. Да еще и за Кубок побьются, хотя 0:2 в первом матче с «Зенитом» — не лучшая диспозиция. Но сил и нервов у Питера ЦСКА в любом случае посреди недели отберет, а в воскресенье — матч с очень неприятным по весне «Ростовом», и там команде Сергея Семака тоже ничего не гарантировано.

Вылет Воронежа

«Факел» уступил «Локомотиву» в 28-м туре чемпионата России (0:1) и лишился математических шансов на стыковые матчи. Воронежцы — худшая команда РПЛ не только по месту в турнирной таблице, но и по игре. До матча с «Локомотивом» воронежцы в 2025 году оформили только один гол — в конце апреля в ворота «Рубина» (1:2). Да и в целом атака «Факела» в этом сезоне — настоящий провал, к 28-му туру команда сумела забить только 12 мячей в чемпионате. Для справки, антирекорд РПЛ пока принадлежит «Анжи» — дагестанский клуб закончил сезон-2018/19, имея 13 голов в активе.

Вопреки футбольной традиции, исправить положение не помогла даже смена тренера. Назначение Игоря Шалимова в начале апреля команду никак не взбодрило — воронежцы забили один мяч (тот самый — «Рубину»), но в целом результаты остались на прежнем уровне.

Матч с «Локомотивом» был для «Факела» последней возможностью выбраться со дна турнирной таблицы и получить хотя бы математические шансы на спасение. Но чуда не произошло: бесплодная в этом сезоне атака воронежцев осталась такой же и против «железнодорожников». За первый тайм «Факел» нанес по воротам соперника три удара — и ни разу не попал в створ.

«Локомотив» в этом плане был немного удачливее — гости вышли вперед уже на 22-й минуте. Один из главных бомбардиров «железнодорожников» Дмитрий Воробьев забил мяч в результате быстрой контратаки, получив красивую передачу от Сергея Пиняева. Во втором тайме ситуация стала чуть лучше — «Факел» даже опередил соперника по ударам, 7:6. Но в створ всё равно попал лишь однажды — и так и не забил. «Локомотив» же несколько раз выбегал в опасные контратаки, но не более. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников» — поражение стало роковым для команды Шалимова.

— Думаю, надо дать Шалимову возможность спокойно работать и построить команду к следующему сезону, — сказал «Известиям» экс-тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов. — Считаю, что он разобрался в ситуации. Это опытный специалист, поработавший в хороших клубах. Игорь Михайлович увидел, с кем ему можно дальше идти. Если его оставят, то ему будет проще формировать команду, исходя из возможностей игроков.

Хотя российские болельщики уже привыкли (а кто-то даже и прикипел) к «Факелу», на самом деле он скорее про первую лигу, чем про РПЛ. За время существования (коллектив был учрежден в 1947 году) воронежский клуб играл в элите всего несколько раз — в 1961 и 1985 годах (Высшая лига СССР), в 1992, 1997, 2000 и 2001 годах (Высшая лига России).

Ранее «Факел» ни разу не задерживался в элите более чем на два сезона. Теперь серия обновлена — кампания-2024/25 стала для воронежцев третьей подряд в РПЛ. Они поднялись из первой лиги по итогам сезона-2021/22, на следующий год остались в элите через стыковые матчи, а в сезоне-2023/24 и вовсе обошлись без них (11-е место в таблице).