Йеменские хуситы атаковали двумя баллистическими ракетами аэропорт в Тель-Авиве

Хуситы йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар двумя баллистическими ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом 18 мая сообщило агентство Shafaq.

По словам представителя движения Яхьи Сариа, при атаке были использованы гиперзвуковая ракета «Палестина-2» и баллистическая ракета «Зульфикар». Согласно материалу, хуситы также использовали беспилотник «Яффо».

Сариа также сообщил, что в результате атаки нарушилась работа израильского аэропорта. Власти Израиля пока не подтвердили данные о последствиях удара, уточняет агентство.

Телеканал Al Masirah 15 мая сообщил о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион. Тогда же движение «Ансар Аллах» сообщило об усилении и расширении военных действий с целью прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа.