Путин назвал создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО

Результатом специальной военной операции (СВО) должен стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины. Об этом 18 мая сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, у РФ достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию до логического завершения с нужным для страны результатом.

«Этот результат — это <…> обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Среди ожидаемых результатов глава государства также назвал устранение причин конфликта, создание условий для долгосрочного и устойчивого мира, а также обеспечение безопасности Российского государства.

В опубликованном 4 мая интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» российский лидер подчеркнул, что РФ не начала СВО раньше, поскольку хотела мирно решить проблему Донбасса и не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. По его словам, подписывая Минские соглашения, страна надеялась на их соблюдение.