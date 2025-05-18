«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
Хоккейный клуб «Даллас Старз» в воскресенье, 18 мая, обыграл «Виннипег Джетс» в овертайме шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе место в полуфинале.
Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу клубу принесли нападающий Сэм Стил и защитник Томас Харли.
В составе ХК «Виннипег» единственную шайбу в ворота забросил нападающий Марк Шайфли.
«Даллас» выиграл серию матчей со счетом 4-2 и стал полуфиналистом Кубка Стэнли. В следующем матче команда сойдется на льду с «Эдмонтон Ойлерз».
8 мая нападающий хоккейного клуба «Даллас» Микко Рантанен стал первым игроком за 40 лет в НХЛ, которому удалось сделать хет-трик в двух играх плей-офф подряд. Он стал третьим игроком в истории Кубка Стэнли, которому удалось это сделать.