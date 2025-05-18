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Синоптик заявил о наступлении лета в Москве точно в срок

Синоптик Тишковец: лето в Москве наступит точно в срок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Метеорологическое лето придет в Москву точно в срок — к концу мая температура воздуха в столице поднимется до +28 градусов. Об этом 18 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Центральной России с 27 мая ожидаются дневные температуры в пределах +23…+28 градусов, а ночные значения будут держаться выше +10. Именно с этого времени среднесуточная температура воздуха станет устойчиво выше +15.

«Смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что согласно многолетним наблюдениям, «климатическое» лето в Москве обычно наступает 26 мая. Таким образом, в этом году совпадение климатического и метеорологического лета произойдёт практически одновременно.

Синоптик добавил, что календарное лето может начаться с температур до +30 градусов.

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Ранее, 2 мая, Тишковец в беседе с «Известиями» призвал не рассчитывать на высокие температуры в мае, так как положительное отклонение температуры уже прервано. По его словам, среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины будет с большой натяжкой соответствовать климатической норме. Тем не менее к концу месяца весна начнет масштабную подготовку к метеорологическому лету, подчеркнул синоптик.

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