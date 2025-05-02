Синоптик призвал не рассчитывать на теплую погоду в мае

Не стоит рассчитывать на высокие температуры в мае, так как положительное отклонение температуры уже прервано. Об этом 2 мая «Известиям» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в пятницу, 2 мая, москвичей ожидает облачность с прояснениями, кратковременный мокрый снег, дождь, который станет постепенно ослабевать и закончится к 15:00. Температура воздуха в столице прогнозируется от +5 до +8 градусов, что на 10 пунктов ниже климатической нормы, порывы ветра до 13 м/с, отметил синоптик.

Тишковец подчеркнул, что в ночь на субботу, 3 мая, ударят заморозки до 0...–3 градусов, на дорогах ожидается гололед, а днем пройдут небольшие дожди, потеплеет до +10...+13 градусов и снег растает к полудню.

«Заключительный месяц весны уже прервал такое положительное отклонение. <...> Среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины, в том числе и в столичном регионе, будет с большой натяжкой соответствовать климатической норме, <...> поэтому рассчитывать на какие-то высокие температуры в мае, особенно на летние, которые у нас были в апреле месяце, где было семь рекордов тепла только в Москве, я бы не стал», — заявил синоптик.

Тем не менее к концу месяца весна начнет масштабную подготовку к метеорологическому лету, которое без задержек стартует вместе с календарем, заключил ведущий специалист центра «Фобос».

Ранее в этот день Тишковец также сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.