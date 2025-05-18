В Польше открылись избирательные участки для голосования на первом туре выборов президента страны. Об этом 18 мая сообщил телеканал TVP Info.

«С 7:00 (8:00 мск) поляки будут голосовать на президентских выборах – в восьмой раз с 1989 года», — уточняется в материале.

Правом голоса обладают более 29 млн польских граждан. Им предстоит выбрать одного из 13 кандидатов на более чем 32 тыс. избирательных участках по всей стране.

Избирательные участки в Польше закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск), после чего будут объявлены данные экзитполов. Окончательные результаты выборов Государственная избирательная комиссия может опубликовать в течение 48 часов.

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос), будет проведен второй тур. Его назначили на 1 июня.

Согласно последним опросам, наибольшую поддержку получает представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский. Вторым идет кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

Навроцкий — историк из Гданьска, известный в России в связи со сносом памятников Красной армии на территории Польши. У него

есть целая коллекция выступлений на фоне мемориалов, по которым вот-вот пройдется бульдозер, передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Подобным памятникам с красной звездой не место в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши», — заявил политик.

Тшасковский, в свою очередь, кроме родного польского владеет пятью иностранными языками, в том числе русским. Выступает за увеличение государственных расходов на здравоохранение и образование, а также за легализацию абортов.

В январе 2021 года, когда в стране вспыхнули протесты после вступления в силу запрета на аборты, Тшасковский поддержал протестующих.

В Варшаве крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) 12 апреля организовала многотысячный марш. Отмечается, что акция прошла в преддверии выборов президента Польши, первый тур которых начнется 18 апреля. При этом мероприятие официально посвящено 1000-летию Польского королевства и 500-летию Прусского оммажа (вассальной присяге на верность королю Польши прусского герцога Альбрехта Гогенцоллерна).