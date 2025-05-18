Реклама
Прямой эфир
Армия
Балтийский флот отметит свою 322-ю годовщину со дня основания
Мир
СМИ сообщили о возможном отдалении США от Украины и Израиля
Спорт
Представитель Овечкина рассказал о его возвращении в Россию
Мир
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Армия
Оператор FPV-дронов уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ в зоне СВО
Общество
Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при аренде жилья
Мир
ФБР начало расследование взрыва автомобиля в Калифорнии
Армия
Силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью
Мир
Женевская НПО сообщила о росте числа call-центров мошенников на Украине
Происшествия
В Приморье в бухте Емар обнаружили мертвого амурского тигра
Происшествия
Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
Армия
Патрушев заявил о пресечении БФ провокаций со стороны недружественных стран
Мир
Два человека погибли после столкновения парусного судна с Бруклинским мостом
Мир
СМИ сообщили о гибели 78 человек в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве 18 мая
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
Общество
В Санкт-Петербурге задержали блогера Владоса Мироса

В Польше началось голосование на выборах президента

0
EN
Фото: REUTERS/Kasia Strek
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Польше открылись избирательные участки для голосования на первом туре выборов президента страны. Об этом 18 мая сообщил телеканал TVP Info.

«С 7:00 (8:00 мск) поляки будут голосовать на президентских выборах – в восьмой раз с 1989 года», — уточняется в материале.

Правом голоса обладают более 29 млн польских граждан. Им предстоит выбрать одного из 13 кандидатов на более чем 32 тыс. избирательных участках по всей стране.

Избирательные участки в Польше закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск), после чего будут объявлены данные экзитполов. Окончательные результаты выборов Государственная избирательная комиссия может опубликовать в течение 48 часов.

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос), будет проведен второй тур. Его назначили на 1 июня.

Согласно последним опросам, наибольшую поддержку получает представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский. Вторым идет кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

Навроцкий — историк из Гданьска, известный в России в связи со сносом памятников Красной армии на территории Польши. У него
есть целая коллекция выступлений на фоне мемориалов, по которым вот-вот пройдется бульдозер, передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Подобным памятникам с красной звездой не место в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши», — заявил политик.

Тшасковский, в свою очередь, кроме родного польского владеет пятью иностранными языками, в том числе русским. Выступает за увеличение государственных расходов на здравоохранение и образование, а также за легализацию абортов.

В январе 2021 года, когда в стране вспыхнули протесты после вступления в силу запрета на аборты, Тшасковский поддержал протестующих.

Мэр Варшавы, декоммунизатор и поджигатель флага ЕС. Кто борется за пост президента Польши

В Варшаве крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) 12 апреля организовала многотысячный марш. Отмечается, что акция прошла в преддверии выборов президента Польши, первый тур которых начнется 18 апреля. При этом мероприятие официально посвящено 1000-летию Польского королевства и 500-летию Прусского оммажа (вассальной присяге на верность королю Польши прусского герцога Альбрехта Гогенцоллерна).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025