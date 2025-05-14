Мэр Варшавы, декоммунизатор и поджигатель флага ЕС. Кто борется за пост президента Польши

В Польше 18 мая состоятся выборы президента. Действующий глава государства Анджей Дуда не примет в них участие из-за ограничения по срокам. На его пост в первую очередь претендует мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Кто еще участвует в выборах и каких придерживается идей — в материале «Известий».

Какое положение занимает президент Польши

• Польша по форме политического устройства является смешанной республикой, в которой у президента имеются достаточно широкие полномочия и возможности влиять на политику. Он имеет право накладывать вето на принимаемые парламентом законы, на его преодоление требуется как минимум три пятых голосов при наличии не менее половины голосующих депутатов. Также президент Польши может попросить Конституционный суд проверить неподписанный закон, что обычно дает возможность избежать его принятия.

• Президент Польши также имеет право назначать референдумы и сокращать в определенных случаях срок полномочий парламента. Глава государства вместо парламента ратифицирует и денонсирует международные договоры, если только они не касаются передачи компетенции госорганов международным организациям. Все эти полномочия позволяют президенту влиять на политику правительства и премьер-министра, делая их равнозначными фигурами в польской системе власти.

• Президент Польши избирается на пятилетний срок, который может занимать не больше двух раз. Действующим главой государства является Анджей Дуда, чей второй срок подходит к концу. На выборах его поддерживала право-популистская партия «Право и справедливость» (PiS), которая с 2015 по 2023 год имела большинство в сейме, но теперь возглавляет оппозицию по отношению к умеренной «Гражданской коалиции» во главе с Дональдом Туском.

Кто главные кандидаты на пост президента

• Лидером опросов общественного мнения является мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Его, предварительно, поддерживает чуть больше 30% избирателей. Тшасковский выдвигается от «Гражданской платформы», входящей в «Гражданскую коалицию». Это опытный политик, который уже выходил во второй тур президентских выборов в 2020 году, когда уступил всего 2% Дуде. Тшасковский также избирался в сейм и Европейский парламент, в разное время он занимал пост министра цифрового развития и замглавы МИДа.

• Хотя Тшасковский возглавляет соцопросы, его поддержка постепенно падает по ряду причин. Во-первых, правительство Туска за последние два года не смогло добиться существенных результатов из-за невозможности преодолеть вето Дуды, из-за чего либералов обвиняют в неспособности выполнить предвыборные обещания. Во-вторых, в Польше в целом наметился крен вправо под влиянием внешней повестки, в то время как сам Тшасковский на посту мэра Варшавы проявляет себя скорее как левый политик. В последнее время он стал перехватывать некоторые правые тезисы и заявил, что живущих в Польше украинцев нужно лишать родительских пособий, если они не имеют работы и не платят налоги.

• Основным соперником Тшасковского является выдвиженец от PiS Кароль Навроцкий, который располагает около 25% поддержки. Он является новичком в политике, хотя для Польши это скорее является преимуществом, чем недостатком, что показал пример Дуды в 2015 году — он тоже был малоизвестен до выборов и победил на противопоставлении себя «старым политикам».

• Навроцкий занимает пост президента Института национальной памяти — органа, заведующего политикой денацификации и декоммунизации. До 2021 года он являлся директором Музея Второй мировой войны. Навроцкий выступает с правых позиций PiS, но при этом формально является независимым кандидатом и старается не ассоциироваться с проигравшей на последний выборах партии, которая тоже не вызывает сейчас глубоких симпатий у избирателей.

Кто еще борется за пост президента

• Тшасковский и Навроцкий являются основными кандидатами на участие во втором туре. При этом в выборах примут участие еще несколько достаточно значимых политиков, от которых зависит, каким будет расклад сил после первого раунда. Одних из них может стать Славомир Менцен, выдвигающийся от ультраправого блока «Конфедерация». В соцопросах он уверенно идет на третьем месте с около 13% поддержки.

• Менцена сравнивают с румынским политиком Кэлином Джорджеску, что подразумевает не только схожесть их взглядов, но и способность добиться неожиданно высокого результата в первом туре. Менцен строит свою программу на антиукраинской риторике, евроскептицизме, либертарианских взглядах в экономике и жесткой позиции по отношению к мигрантам. Его избиратели во втором туре будут гораздо более склонны поддержать Навроцкого, чем либерала Тшасковского.

• Из кандидатов второго эшелона к мэру Варшавы ближе всего находится маршал сейма Шимон Холовня, обладающий пока 8% поддержки. Он выдвигается от центристской партии «Польша 2050», которая входит в правящую коалицию. Пять лет назад Холовня занял третье место в первом туре и уже призывал голосовать за Тшасковского.

• Среди кандидатов, выступающих за нормализацию отношений с Россией, выделяется депутат Европарламента Гжегож Браун. Он призывает к восстановлению контактов с Москвой и прагматичному подходу во внешней политике. Во время предвыборной кампании Браун запомнился рядом экстравагантных поступков — он сжег и растоптал флаг Евросоюза, напал на делающего аборты гинеколога, а в 2023 году потушил свечи в ханукальной меноре. В соцопросах Брауну отводят до 5% поддержки.