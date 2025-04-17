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Чадолюбивые паны: в Польше разгорается педофильский скандал

Среди подозреваемых есть известные личности
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Польша оказалась в эпицентре расследования, вскрывшего деятельность сети педофилов, распространявшей материалы с сексуальным насилием над детьми. Большое количество задержанных и колоссальные объемы изготовленного и потребленного ими педофильского контента вгоняют в шок. В стране заговорили о том, что среди преступников оказались и известные в обществе личности — оброненные полицией намеки на этот счет довольно прозрачны. И в то же время растут опасения в том, что если среди выявленных педофилов окажутся влиятельные лица, то они наказания избегнут. Ведь несколько лет назад в Польше уже была подобная история, которую постарались замять. Подробности — в материале «Известий».

Международная сеть

Польская и германская полиция совместно с Европолом провели операцию Fever («Лихорадка»). Также к ней в той или иной степени подключили правоохранительные органы Дании, Эстонии, Греции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Румынии, Испании, Швеции, Болгарии, Великобритании и США. Результатом стали крупномасштабные аресты подозреваемых — всего за решеткой оказалось 166 человек — и изъятие шокирующих доказательств. Полицейские выявили целую сеть педофилов, члены которой, проживавшие в разных странах, действовали через зашифрованные платформы, обмениваясь между собой грязными видео. Непосредственно в Польше были задержаны 98 человек, у которых обнаружили устройства с видеозаписями, подтверждающими их участие в преступной деятельности. 48 из них были оставлены под стражей, остальных пока выпустили под подписку о невыезде.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для того чтобы добиться таких результатов, в одной только Польше в операции задействовали около 600 сотрудников полиции, проведших 159 обысков. В итоге на руках у стражей порядка оказалось более 1,7 тыс. устройств и носителей данных, содержащих более 520 тыс. видео и фото, сделанных педофилами. Кроме того, у некоторых преступников в момент задержания конфисковали наркотики и незарегистрированное огнестрельное оружие. Судьба задержанных представляется незавидной — за распространение порнографического контента грозит до 15 лет лишения свободы. Но это в том случае, если им по тем или иным причинам не удастся увильнуть от суда.

Примечательно, что среди задержанных оказались не только производители и распространители запрещенных материалов, но и лица, которые поддерживали работу онлайн-форумов, специально предназначенных для обмена таким контентом. Также некоторые из выявленных преступников занимались внушением детям, пострадавшим от педофилов, суицидальных мыслей — таким образом происходил процесс избавления от опасных свидетелей. Кстати, как расплывчато поясняют в полиции, среди задержанных оказались и близкие некоторых жертв, а также люди, «облеченные общественным доверием».

полиция
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

В правоохранительных органах поделились и некоторыми подробностями о механизмах проделанной работы. Сообщается, что одним из ключевых элементов «Лихорадки» стала операция по закрытию Kidflix — одной из крупнейших в мире педофильских потоковых платформ. Данный сайт, основанный в 2021 году, быстро снискал в этой специфической среде огромную популярность. За деньги девианты получали доступ к видео о сексуальном насилии над детьми. Приводятся ужасающие цифры: только в течение года на платформе зарегистрировались 1,8 млн пользователей.

За время работы Kidflix на ней появилось около 91 тыс. видеозаписей общей продолжительностью 6288 часов. В среднем ежечасно на ресурсе появлялось более трех новых записей. Естественно, такая массовость не могла рано или поздно не привлечь внимания правоохранительных органов. Польские и германские полицейские открыли совместную охоту на хозяев Kidflix, увенчавшуюся в итоге полным успехом.

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«Подкарпатская афера»

Польское общество, внезапно узнавшее, что в его среде было так много извращенцев, пытается отойти от полученного шока. Естественно, начались гадания на тему того, кто из упомянутых полицией «общественно доверяемых лиц» оказался среди задержанных педофилов. В связи с этим многие вспомнили о печально знаменитой «Подкарпатской афере», оккупировавшей новостные заголовки девять лет назад. События, о которых идет речь, имели место в городе Жешув, столице Подкарпатского воеводства Польши. Здесь с конца 1990-х действовал бордель, который содержали два брата-близнеца — граждане Украины Алексей и Евгений Рысичи, уроженцы города Хмельницкий. Они заручились «крышей» в лице начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями польского Центрального следственного бюро в Жешуве. И это «плодотворное» для обеих сторон сотрудничество длилось в течение 17 лет!

Бордель
Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt

Формально занятие проституцией в Польше не запрещено, но криминализованы принуждение к ней, сутенерство и работа публичных домов. Поэтому местные бордели работают под видом «эскорт-агентств». Помимо женской (а иногда и мужской) компании, они предлагают посетителям живую музыку, бары и рестораны, сауны, джакузи и бассейны. Полиция в основном игнорирует работу таких заведений — формально потому, что они лишь оказывают эскорт-услуги и дают места для встреч. Обвинение в получении доходов от проституции доказать порою очень хлопотно — и полиции лень этим заниматься. Заведение Алексея и Евгения Рысичей функционировало именно благодаря этому. Практически всю «рабочую силу» братья завозили с родной Украины — причем некоторые из секс-работниц были несовершеннолетними.

Сотрудничество с высокопоставленным полицейским чином пошло братьям на пользу — за «долю малую» тот душил конкурирующие бордели. Пользуясь столь благоприятными условиями, братья стали расширяться. Если сначала у них был небольшой клуб, то потом они открыли VIP-заведение «Олимп», в которое мало-помалу потянулись знаменитости, политики и высокопоставленные правоохранители. Преступный бизнес процветал в течение нескольких лет, пока в 2012-м за решеткой не разговорился польский боксер Давид «Цыган» Костецкий, задержанный за организацию двух борделей в Кракове. Костецкому было особенно обидно, что из-за ареста он не смог провести рейтинговый бой с американским боксером Роем Джонсом – младшим.

Публичный дом
Фото: Global Look Press/Arne Dedert

Боксера-сутенера терзала обида — почему в то время, как он гниет за решеткой, некоторые его «коллеги по профессии» продолжают процветать? И он велел близким ему людям разместить от его лица на его странице в соцсети пост о причастности полиции Жешува к преступному миру. «Поинтересуйтесь, как два бедных пацана с жешувского базара вдруг стали миллионерами», — передал боксер весточку на волю.

Однако пост вскоре был удален, а причастным лицам удалось замять дело на несколько лет. Тем не менее в начале 2016 года этой историей всё же занялось польское Агентство внутренней безопасности, задержавшее двух высокопоставленных полицейских. Кроме того, были задержаны и братья-сутенеры Алексей и Евгений. Появилась информация, что во всех помещениях клуба «Олимп» были установлены видеокамеры. Говорили, что на более чем 4 тыс. записей присутствовали и весьма известные в Польше фигуры — в том числе политики от правящей партии и католические священники. Страна замерла в ожидании громких разоблачений.

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Круги по воде

Весной 2019 года сотрудник Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Войцех Яник заявил, что в его распоряжении оказалось видео утех известного политика из правящей на тот момент в Польше партии «Право и Справедливость» с несовершеннолетней украинской проституткой, снятое в заведении братьев Рысич. По информации левого польского политика Анджея Розенка, речь шла о маршалке (спикере) польского сейма Мареке Кухциньском. А влиятельная газета Rzeczpospolita писала, что на изъятых в «Олимпе» записях также присутствовали высокопоставленный сотрудник министерства обороны, начальник управления полиции одного из воеводств и даже католический архиепископ.

Ноутбук
Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

Однако дальше начало твориться нечто непонятное. Вскоре, по словам Яника, видео, которое хранилось в сейфе ЦАБ, загадочным образом исчезло. Войцех Яник обратился к тогдашним генеральному прокурору Збигневу Зебро и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой взять это дело под контроль. Яник утверждал, что часть сделанных в «Олимпе» секс-записей находится на Украине — в распоряжении украинской Службы безопасности, с которой братья-сутенеры также сотрудничали. Сами братья в ответ сообщили польской прокуратуре, что якобы СБУ действительно пыталась их завербовать, но они на это не пошли.

Со слов Алексея и Евгения Рысичей, они в 2007–2011 годах заплатили СБУ «за спокойствие» $172 тыс. и €82 тыс., а когда попытки вербовки стали слишком настойчивыми, пожаловались на это в польскую полицию. Братья Рысич, получившие обвинения в сутенерстве и торговле людьми, отделались в итоге очень легко — лишь год с небольшим тюрьмы. А спустя несколько лет ключевые свидетели по делу «Подкарпатской аферы» начали гибнуть — в том числе Давид Костецкий, который в августе 2019-го, по мнению следствия, покончил с собой в камере.

Наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Всё же в ноябре 2019 года в рамках расследования по делу о «Подкарпатской афере» Агентство внутренней безопасности задержало трех бывших и одного действующего высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов — их обвинили в коррупции, получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Однако связанное с ними расследование некие «подземные силы» непонятным образом стали «притормаживать». А щекотливая тема неких важных лиц, являвшихся клиентами «Олимпа», больше уже не всплывала.

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В 2020 году польский режиссер Патрик Вега представил на суд публики фильм «Петля». В центре сюжета — история польского полицейского Даниэля Снежека. Он крышует бордель, который держат братья-сутенеры, выходцы с Украины. Завсегдатаями заведения становятся многие видные политики, представители шоу-бизнеса и духовенства. Снежек и сутенеры устанавливают в комнатах борделя скрытые камеры и начинают собирать на клиентов компромат, чтобы потом использовать полученную информацию для шантажа...

Кадр из фильма

Кадр из фильма «Петля», 2020 год

Фото: Vega Investments

И вот сейчас полиция намекает, что среди завсегдатаев педофильского портала Kidflix вновь оказались лица «облеченные общественным доверием». И снова — нет никакой надежды на то, что они предстанут перед судом. В связи с этим доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что на Западе зачастую спецслужбы «держат на крючке» влиятельных лиц — политиков, бизнесменов, деятелей церкви и прессы, — которых шантажируют обнародованием их личных «скелетов в шкафах». Таким образом, эти лица подпадают под полный контроль и вынуждены делать всё, чего от них требуют. «Если и в нынешнем случае имена высокопоставленных педофилов окажутся заметены под ковер, жителям ЕС нужно будет впрямую ставить вопрос — а в чьих интересах работает тот же Европол? В чьих интересах работают национальные правоохранительные органы?» — подчеркивает Еремина.

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