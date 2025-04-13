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В центре Варшавы прошел многотысячный марш оппозиции

Wiadomosci: в Варшаве оппозиционеры вышли на многотысячный марш
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Фото: AP/Czarek Sokolowski
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В Варшаве крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) организовала многотысячный марш. Об этом 12 апреля сообщила газета Wiadomosci.

По данным столичной мэрии, в Варшаву прибыло 200 автобусов со сторонниками партии, в то время как общее число принявших участие в марше составило около 20 тыс. человек. В свою очередь, экс-глава минобороны Польши от партии PiS Мариуш Блащак заявил, что в митинге участвовали примерно 100 тыс. человек.

Отмечается, что акция прошла в преддверии выборов президента Польши, первый тур которых начнется 18 апреля. При этом мероприятие официально посвящено 1000-летию Польского королевства и 500-летию Прусского оммажа (вассальной присяге на верность королю Польши прусского герцога Альбрехта Гогенцоллерна).

В шествии приняли участие председатель PiS Ярослав Качиньский, кандидат в президенты от партии Кароль Навроцкий и другие члены фракции.

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Издание Myśl Polska 10 апреля сообщало, что последние события в Румынии и Франции, связанные с президентскими выборами, вынуждают предположить о повторе ситуации в Польше. Так, ЕС может пойти на вмешательство в выборы президента Польши. Отмечалось, что последние опросы показывают рост популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.

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