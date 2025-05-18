Патрушев заявил о пресечении БФ провокаций со стороны недружественных стран

Балтийский флот (БФ) России в условиях сложной военно-политической обстановки укрепляет свои позиции и пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств. Об этом 18 мая заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, поздравляя личный состав и ветеранов с Днем Балтийского флота.

«Основанный Петром I Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-морского флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству», — приводит его слова «РИА Новости».

Патрушев отметил, что флот надежно обеспечивает безопасность судоходства, оттачивает боевое мастерство в ходе учений и дальних походов, а также совершенствует навыки противодействия подводным диверсионным силам.

По его словам, европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая возможностью восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном. Однако РФ, как подчеркнул Патрушев, не допустит посягательств на национальные интересы в этом стратегически важном направлении.

Помощник президента также сообщил о продолжающемся переоснащении БФ. В его состав поступают новые фрегаты, корветы, малые ракетные и противоминные корабли, гидрографические суда и катера. Флот получает корабли с морской версией ЗРПК «Панцирь» и развивает инфраструктуру базирования.

Балтийский флот 18 мая отмечает свою 322-ю годовщину со дня основания. В пресс-службе флота в связи с этой датой рассказали об истории создания и о сегодняшней структуре объединения.18 мая 1703 года завершилось первое победоносное сражение Балтийского флота под командованием российского императора Петра I. Результатом боя стал захват двух шведских парусных кораблей. В том году все участники удостоились специально изготовленных для этого случая медалей с надписью «Небываемое бывает».