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Балтийский флот отметит свою 322-ю годовщину со дня основания

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Балтийский флот в воскресенье, 18 мая, отмечает свою 322-ю годовщину со дня основания. В пресс-службе флота в связи с этой датой рассказали об истории создания и о сегодняшней структуре объединения.

18 мая 1703 года завершилось первое победоносное сражение Балтийского флота под командованием российского императора Петра I. Результатом боя стал захват двух шведских парусных кораблей. В том году все участники удостоились специально изготовленных для этого случая медалей с надписью «Небываемое бывает».

На сегодняшний день геополитическая картина мира изменилась, однако надежная гарантия безопасности России на западном направлении важна, как и прежде. Балтийский флот, в состав которого входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска, а также части специального и материально-технического обеспечения, регулярно проходит различные учения.

«Экипажами кораблей флота сдано около 100 курсовых задач, свыше 10 курсовых задач подводных лодок, а корабельными соединениями и тактическими группами проведено свыше 20 тактических учений различного уровня, отработано около тысячи боевых упражнений с применением оружия. Выполнены боевые службы и дальние походы в Балтийском, Северном, Средиземном морях, в акватории Мирового океана с участием более чем 10 кораблей и судов флота», — сообщили в пресс-службе.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2025 год в Балтийском море было проведено учение по обеспечению безопасного гражданского судоходства совместно с Балтийским флотом и прочими российскими силовыми ведомствами.

В ходе учений отрабатывались методы защиты гражданских судов от атак разного рода, в том числе от попыток ударов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров. Проводились тренировки по тушению пожаров на судах, заделыванию пробоин и эвакуации личного состава.

«К учению привлекалось до 20 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения. В общей сложности в маневрах было задействовано порядка 5 тыс. военнослужащих, около 10 самолетов и вертолетов, а также до 100 единиц боевой и специальной техники», — отметили в пресс-службе.

С началом специальной военной операции (СВО) военнослужащие Балтийского флота участвуют в боевых действиях, проявляя высочайшие мужество и отвагу. Тысячи военнослужащих флота получили государственные награды за совершенные в ходе СВО подвиги.

С каждым годом на флоте улучшается вооружение, тестируются новые образцы военной техники. В течение прошлого года флот обрел 14 кораблей и подводных лодок, пять из которых в настоящее время испытываются в акватории Балтийского моря.

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Ранее, 13 мая, «Известия» рассказали об истории и традициях Дня Балтийского флота, который отмечается 18 мая. Так, сообщалось, что обычно в Балтийске Калининградской области, где базируются военные суда, проходят торжественный марш и смотры боеготовности кораблей и военнослужащих.

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