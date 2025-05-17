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Балтика крепкая: под боком у России зреет новая зона напряженности

Истребитель ВКС РФ отогнал эстонцев от нефтяного танкера
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Крупнейший за последнее время инцидент произошел в Балтийском море. Эстонские вооруженные силы попытались задержать нефтяной танкер под флагом Габона, который посчитали частью российского «теневого флота». Пресечь захват смог истребитель российских ВКС. Эксперты считают, что подобные ситуации могут повториться в будущем. Подробности — в материале «Известий».

Таран и десант

Инцидент в Финском заливе произошел 14 мая. Согласно опубликованным данным, военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО потребовали от танкера Jaguar покинуть нейтральные воды, чтобы потом его задержать. Судно заподозрили в том, что оно якобы принадлежит российскому «теневому флоту» и перевозит подсанкционную нефть. Известно, что корабль шел под флагом Габона, среди членов экипажа было четверо россиян, а также 17 индийцев и бирманцев.

Корабль
Фото: ИЗВЕСТИЯ

На видео, которое сняли моряки, видно, что эстонцы угрожали судну тараном и пытались высадить десант. К провокации Таллин привлек патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, а также самолет PZL M28. Кроме того, в операции участвовали самолеты МиГ-29 ВВС Польши. Судно при этом игнорировало атаки и продолжало движение в сторону порта Приморск, попытки захвата прекратились, когда на горизонте появился российский истребитель Су-35.

В итоге танкер в сопровождении буксира благополучно добрался до пункта назначения. Эстония после произошедшего обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства, МИД страны вызвал временного поверенного в делах РФ, которому вручили ноту протеста. Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна назвал случившееся прискорбным инцидентом, Москва обвинения Таллина никак не комментировала.

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Достигли дна

Страны Балтийского региона уже довольно давно создают помехи морскому судоходству. Одной из причин традиционно называют инциденты с подводными кабелями, которые соединяют прибалтийские республики со Скандинавией. Крупнейшее происшествие произошло в октябре 2023 года, когда поврежден оказался газопровод Balticconnector. Чиновники тогда сразу заговорили о «российском следе», хотя позже выяснилось, что аварию спровоцировало китайское судно, протащившее якорь по морскому дну.

Трубы
Фото: Global Look Press/IMAGO/Mikko Stig

Кроме того, в регионе на протяжении долгого времени пытаются помешать так называемому российскому теневому флоту, который осуществляет поставки энергоносителей. Известно, что в середине мая в Евросоюзе согласовали 17-й пакет санкций. Под ограничения попали в том числе более сотни танкеров. В России эти меры неизменно называют бесполезными. «Мы представляем себе, что будем делать после объявления этих санкций, как будем минимизировать их последствия», — говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В итоге за последнее время произошло несколько скандальных инцидентов. В декабре прошлого года Финляндия задержала танкер Eagle S, который следовал из Санкт-Петербурга в Египет. Судно тогда заподозрили в причастности к повреждению подводного кабеля Estlink 2, суд Хельсинки арестовал не только плавсредство, но и его груз. После долгого разбирательства, однако, выяснилось, что корабль к аварии отношения не имеет, и вместе с членами экипажа он покинул страну.

Далее в январе Швеция арестовала следовавшее из России судно Vezhen, его тоже заподозрили в повреждении кабеля. Позже в Стокгольме сообщили, что и в данном случае никакой диверсии не было. «Установлено, что обрыву способствовало сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания. На основании допросов, проведенных и проанализированных изъятий, а также осмотра места происшествия мы можем с уверенностью сказать, что это не преднамеренная авария», — отметили в шведской прокуратуре.

Eagl
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

Эстония тоже давно разрабатывает свои антироссийские меры. Еще в конце 2023 года министерство обороны республики подготовило законопроект, который разрешал остановку и досмотр судов за пределами территориальных вод страны. В сентябре 2024 года командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин вместе с Финляндией продумывает план полного перекрытия Балтийского моря, «если со стороны России будет какая-то угроза». «В военном отношении это можно сделать, мы движемся в этом направлении», — отмечал он.

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В апреле нынешнего года Эстония впервые задержала нефтяной танкер — судно Kiwala под флагом Джибути. Плавсредство следовало из индийского порта Сикка в Усть-Лугу, часть маршрута проходила вдоль территориальных вод прибалтийской республики. Сообщалось, что в ходе проверки обнаружилось 40 нарушений, большинство из них касалось документации. Спустя две недели Таллин сообщил об устранении претензий и отпустил корабль.

После нынешнего инцидента в Эстонии разразился серьезный скандал. В местных СМИ и соцсетях активно обсуждается, почему целое соединение военно-морских сил не смогло справиться с одним гражданским танкером. В ответ на претензии глава МВД Игорь Таро отметил, что Таллину не хватает возможностей «на суше и на море». Глава генштаба сил обороны Вахур Карус пожаловался, что Москва впервые продемонстрировала готовность защищать судоходство на Балтике.

Танкер
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Российские официальные лица нынешний инцидент не комментировали, но ранее не раз заявляли, что действия стран НАТО разрушают мировую систему морской торговли. Например, бывший секретарь Совбеза РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что страны альянса пытаются парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. «В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы», — подчеркивал он.

Что говорят эксперты

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов называет инцидент в Балтийском море выходом на новый уровень эскалации.

— Мы видим, что создается серьезная угроза мореходству. К сожалению, наши противники расширяют инструментарий, переходя к откровенному пиратству. Думаю, что подобного рода ситуации могут повторяться, причем не только на Балтике, но и в других частях планеты. Из позитивного отмечаю, что Россия продемонстрировала готовность бороться с нарушениями. Есть вероятность того, что теперь желающих обострить ситуацию поубавится, — отмечает он.

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов напоминает, что ранее уже были попытки остановить и досмотреть суда так называемого серого флота.

— Всё это можно считать репетицией полноценной морской блокады России. Возможность закрытия Балтики давно обсуждается на Западе, НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии контролирует почти всё побережье, наращивает здесь свои позиции и проводит регулярные учения. Российскому судоходству чинятся разнообразные препятствия под надуманными предлогами угроз для подводной инфраструктуры. В целом регион Балтийского моря сегодня наиболее горячая точка на карте Европы после Украины, и именно здесь наиболее вероятно возникновение нового конфликта, — подчеркивает он.

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