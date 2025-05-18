Академик назвал лекарства для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией

Специальные инъекции ленакапавира могут предотвратить заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом 18 мая сообщил академик Российской академии наук (РАН), глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Этот препарат прославился не как средство для лечения пациентов с ВИЧ, а как средство для профилактики заражения у еще не зараженных ВИЧ. Когда ленакапавир вводили подкожно в Африке девушкам и женщинам, то, в отличие от женщин, получавших плацебо, из них в течение года никто ВИЧ не заразился. И самое главное, этот препарат вводился только один раз в полгода. А сейчас еще проходит исследование другой формы препарата с внутримышечным введением раз в год. Но его повсеместное внедрение, конечно, сильно зависит от его будущей цены», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт уточнил, что повсеместное внедрение препарата сильно зависит от его будущей стоимости, которая на текущий момент неизвестна. Кроме того, неясно, зарегистрируют ли его в России. Покровский отметил, что в РФ уже зарегистрирован конкурент данного лекарства для внутримышечного введения. перед использованием он порекомендовал проконсультироваться со специалистом.

По действующей классификации существует пять стадий развития ВИЧ-инфекции. При первой стадии вирус распространяется в организме и не проявляется, антитела на данном этапе развития заболевания также отсутствуют.

Вторая стадия подразумевает клиническое проявление острой инфекции, могут наблюдаться температура, боль в горле, нарушение стула, сыпь, увеличение лимфоузлов. По словам Покровского, на данном этапе организм уже ведет борьбу с вирусом. На латентной стадии начинается активная работа антител, при этом наблюдается снижение числа наиболее важных клеток иммунной системы — CD4-клеток. Он подчеркнул, что это основная мишень ВИЧ.

«Он их убивает, но в ответ клеток становится еще больше. В среднем через 11 лет после заражения вирус все-таки одолевает организм, истощается весь запас CD4-клеток, и они становятся уже менее полноценными. В этот момент падает защита от инфекций и опухолей», — заявил эксперт.

По его словам, на данной стадии ВИЧ начинает постепенно вызывать более тяжелые поражения. Он подчеркнул, что в случае угрозы жизни человека вызванными болезнями можно говорить о СПИДе.

В этот период, по его словам, вирус постепенно вызывает все более тяжелые поражения. Покровский отметил, что при угрозе вызванных инфекцией болезней жизни человека можно начинать говорить о СПИДе. Он отметил, что при проявлении первых заболеваний, связанных с ослаблением иммунитета, наступает стадия 4А.

«Появляются неопасные для жизни заболевания, мы их не относим к стадии СПИД, — скажем, рецидивирующий кандидоз полости рта. Это еще не СПИД, но уже очевидно нарушение иммунитета. А затем, когда уже вовлекаются внутренние органы, ставится стадия 4Б, и, когда тяжелое поражение, — 4В. Стадии 4Б и 4В сопоставимы со СПИДом», — заключил специалист.

Председатель фонда по профилактике социально значимых заболеваний «Шаги» Игорь Пчелин 8 апреля заявил об отсутствии у ВИЧ-инфекции специфических симптомов. По его словам, человек может переносить вирус бессимптомно. Эксперт подчеркнул, что любые беспокойства являются лишним поводом сдать тест.