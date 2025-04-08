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Эксперт указал на бессимптомность протекания ВИЧ

Председатель фонда Пчелин: ВИЧ протекает бессимптомно
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Председатель фонда по профилактике социально значимых заболеваний «Шаги» Игорь Пчелин 8 апреля рассказал, что в ВИЧ-инфекции отсутствуют специфические симптомы. Наличие ее могут показать только анализы.

«Человек может без симптомов переносить ВИЧ. А любые беспокойства — это лишний раз повод сдать тест», — объяснил Пчелин в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что тест на ВИЧ следует сдавать не реже одного раза в год, а при рискованном образе жизни — каждые шесть месяцев.

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20 марта иностранных граждан, которые прибыли в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на срок более 90 дней без результатов анализа на ВИЧ, обязали его сдать до 10 июня, отмечает RT.

В конце февраля сообщалось, что с начала года 235 тыс. жителей Московской области бесплатно и анонимно прошли тестирование на ВИЧ, пишет сайт kp.ru. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 360.ru.

1 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее уязвимые для ВИЧ группы граждан стали меньше обследоваться.

В октябре глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что, несмотря на то, что за последние 10 лет в России в три раза увеличилось число проведенных тестов на ВИЧ-инфекцию, число новых случаев заражения снизилось в 1,5 раза, отмечает НСН.

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