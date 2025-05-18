Военнослужащих группировки войск «Запад» наградили за достижения в зоне СВО
В зоне специальной военной операции (СВО) прошла церемония награждения военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» за успешное выполнение задач на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщило Минобороны России.
Государственные награды бойцам, отличившимся в ходе боевых действий, вручил командующий армией генерал-майор Роман Юрченко. Торжественное мероприятие состоялось вблизи линии фронта.
Более 30 военнослужащих, проявивших мужество, стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач, получили медали «За отвагу», Жукова и Суворова, а также Георгиевские кресты IV степени.
Командующий отметил отличную боевую подготовку личного состава и поблагодарил за успешное выполнение поставленных задач. После церемонии военнослужащие сразу вернулись к выполнению своих обязанностей.
Многие бойцы группировки войск «Запад» уже удостоены государственных и ведомственных наград за героизм в ходе СВО. Такое признание укрепляет боевой дух военных и подчеркивает их вклад в достижение целей.
Ранее, 30 апреля, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). За мужество и героизм во время выполнения боевых задач более 900 военнослужащих полка были представлены к государственным наградам и ведомственным знакам отличия.