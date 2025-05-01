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Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением поселка Новое в ДНР

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении и неоднократно в тяжелых боях доказал, что полк по праву носит почетное наименование «гвардейский», — передал Белоусов в поздравительной телеграмме.

За мужество и героизм во время выполнения боевых задач более 900 военнослужащих полка были представлены к государственным наградам и ведомственным знакам отличия.

«Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность родине, а также выразил уверенность, что личный состав полка продолжит доблестно и мужественно добиваться выполнения целей специальной военной операции и отстаивать национальные интересы России», — заключили в военном ведомстве.

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10 апреля торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде за героизм, мужество и отвагу состоялась в Улан-Уде. Всего более чем 4,5 тыс. военнослужащих соединения были награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым десантникам присвоили почетное звание Героя Российской Федерации.

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