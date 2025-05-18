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В США не менее 27 человек погибли в результате ураганов и торнадо

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Фото: REUTERS/Lawrence Bryant
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Последствием ураганов и торнадо в центральной части США стала гибель не менее 27 человек. Об этом сообщила газета The New York Times в субботу, 17 мая.

«По меньшей мере 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США. Только в Миссури и Кентукки торнадо убили по меньшей мере 25 человек, сообщили чиновники. Весенний сезон штормов оказался жестоким для региона», — сказано в статье.

Жертвами торнадо, как сообщается, стали по меньшей мере семь человек в Миссури, из которых пятеро погибли в Сент-Луисе, а еще два человека в округе Скотт на юго-востоке штата, согласно офису шерифа округа. В штате Кентукки погибли не менее 18 человек, 17 из которых в округе Лорел, а один в округе Пуласки.

Как сообщили газете местные власти, в Вирджинии во время шторма погибли два человека: на их автомобили упали сломанные ветром деревья.

По информации издания, разрушения зданий также есть в целом ряде штатов. В аэропорту Лондон-Корбин в округе Лорел ангары были перекручены и сплющены, перевернулся самолет, пострадал медицинский вертолет. Однако люди в этом инциденте не пострадали.

К утру субботы американские синоптики заявили, что, по предварительным подсчетам, подтверждено возникновение как минимум 26 торнадо, большинство из которых обрушились на территории штатов Индиана и Кентукки.

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Ранее в этот день сообщалось о 16 жертвах ураганов и штормов в центральной части США. Говорилось также, что отключения электроэнергии из-за штормов затронули сотни тысяч людей на Среднем Западе и в средней части атлантического побережья США. Без света осталось более 500 тыс. американцев от Мичигана до Теннесси.

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