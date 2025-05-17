Реклама
В Финляндии при столкновении двух вертолетов погибли пять человек
Reuters сообщило о срочной замене ПО для 6 тыс. самолетов Airbus
Французский политик Филиппо заявил о подготовке ЕС плана по спасению Зеленского
Венесуэла осудила заявление Трампа о закрытии воздушного пространства над страной
Reuters сообщило о встрече делегаций США и Украины 30 ноября
Сийярто заявил о суверенной внешней политике без разрешений со стороны ЕС
The Times сообщила о поддержке США заявлений Путина о незаинтересованности ЕС в мире
«Балтика» в меньшинстве обыграла ФК «Спартак»
Захарова назвала умершую Чешкову представителем классической школы журналистики
NYT сообщила о раздражении Трампа и его администрации из-за поведения Ермака
В США уличили НАТО и ЕС в попытках саботировать мирный план Трампа по Украине
На Украине планируют ликвидировать провалившийся род штурмовых войск ВСУ
Журналист издания «Вокруг света» Лидия Чешкова умерла в возрасте 92 лет
Директива по Airbus A320 не коснулась российских авиакомпаний
Протоиерей Шкиль указал на признаки умышленного отравления митрополита Феодосия
«Монако» Головина обыграл ПСЖ Сафонова со счетом 1:0 в Лиге 1
Британский драматург и режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет

В Финляндии при столкновении двух вертолетов погибли пять человек

Фото: REUTERS/Petri Hakosalo
На юго-западе Финляндии в результате столкновения и крушения двух вертолетов, вылетевших из Таллина, погибли пять человек. Об этом 17 мая сообщает телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на министерство иностранных дел Эстонии.

«Пять человек погибли в результате крушения вертолета недалеко от аэропорта Эура в субботу», — говорится в заявлении полиции Финляндии.

По данным Yle, в МИД Эстонии подтвердили, что все лица, находившиеся на борту вертолетов, погибли. Личности погибших уточняются.

В министерстве обороны Финляндии подчеркнули, что происшествие не связано с военной техникой или объектами страны.

Сообщается, что один из вертолетов загорелся в процессе падения. Местоположение аварии удалось определить по наблюдению за дымом.

На месте происшествия работают спасатели и следователи, уточняется в материале.

Туманный подъем: что стало причиной крушения вертолета на Камчатке
Виновным в трагедии грозит до 15 лет лишения свободы

Ранее, 3 мая, в городе Сучжоу на востоке Китая потерпел крушение вертолет Robinson R44 II. Один человек, который во время крушения находился на земле, погиб, четверо получили травмы и были госпитализированы. По факту инцидента ведется расследование.

