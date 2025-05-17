В Финляндии при столкновении двух вертолетов погибли пять человек

На юго-западе Финляндии в результате столкновения и крушения двух вертолетов, вылетевших из Таллина, погибли пять человек. Об этом 17 мая сообщает телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на министерство иностранных дел Эстонии.

«Пять человек погибли в результате крушения вертолета недалеко от аэропорта Эура в субботу», — говорится в заявлении полиции Финляндии.

По данным Yle, в МИД Эстонии подтвердили, что все лица, находившиеся на борту вертолетов, погибли. Личности погибших уточняются.

В министерстве обороны Финляндии подчеркнули, что происшествие не связано с военной техникой или объектами страны.

Сообщается, что один из вертолетов загорелся в процессе падения. Местоположение аварии удалось определить по наблюдению за дымом.

На месте происшествия работают спасатели и следователи, уточняется в материале.

Ранее, 3 мая, в городе Сучжоу на востоке Китая потерпел крушение вертолет Robinson R44 II. Один человек, который во время крушения находился на земле, погиб, четверо получили травмы и были госпитализированы. По факту инцидента ведется расследование.