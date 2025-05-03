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В результате крушения вертолета в Китае один человек погиб и еще четверо пострадали

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Фото: Business Wire
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В результате крушения вертолета в городе Сучжоу, расположенном на востоке Китая, погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом 3 мая проинформировало агентство «Синьхуа».

«По данным местного бюро по чрезвычайным ситуациям, около 17:00 (12:00 мск. — Ред.) вертолет Robinson R44 II потерпел крушение с высоты около 10 м при возвращении из полета», — говорится в публикации.

Уточняется, что четыре человека, которые были на борту вертолета, получили травмы. Их госпитализировали. Один человек, который во время крушения находился на земле, погиб. На данный момент по факту инцидента ведется расследование.

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12 апреля сообщалось о крушении легкомоторного самолета в городе Копейк в штате Нью-Йорк. На борту судна находились шесть человек. Уточняется, что в результате происшествия по меньшей мере один человек погиб.

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