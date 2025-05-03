В результате крушения вертолета в Китае один человек погиб и еще четверо пострадали

В результате крушения вертолета в городе Сучжоу, расположенном на востоке Китая, погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом 3 мая проинформировало агентство «Синьхуа».

«По данным местного бюро по чрезвычайным ситуациям, около 17:00 (12:00 мск. — Ред.) вертолет Robinson R44 II потерпел крушение с высоты около 10 м при возвращении из полета», — говорится в публикации.

Уточняется, что четыре человека, которые были на борту вертолета, получили травмы. Их госпитализировали. Один человек, который во время крушения находился на земле, погиб. На данный момент по факту инцидента ведется расследование.

12 апреля сообщалось о крушении легкомоторного самолета в городе Копейк в штате Нью-Йорк. На борту судна находились шесть человек. Уточняется, что в результате происшествия по меньшей мере один человек погиб.