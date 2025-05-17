Фигуристы Степанова и Букин попросили президента МОК объяснить их недопуск к ОИ

Российские чемпионы по танцам на льду Александра Степанова и Иван Букин 17 мая записали видеообращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, попросив объяснить причины, по которым их не допустили к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры (ОИ) 2026 года в Италии.

Фигуристы отметили, что с болью узнали, что не попали в список допущенных атлетов РФ, при этом не получив никаких официальных объяснений такого решения. Пара попросила комментарии от Международного союза конькобежцев (ISU) и вмешательства в ситуацию лично госпожи Ковентри.

«Мы хотим понять, за что нас исключили из списка претендентов. <...> Мы понимаем, что решение принималось не лично вами, но верим, что человек с вашим опытом и авторитетом способен повлиять на действия спортивных организаций. Госпожа Ковентри, <…> вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде», — говорят спортсмены на видеозаписи в своих Telegram-каналах.

Спортсмены уже второй раз в карьере остаются без участия в Олимпийских играх не по своей вине, уточняет «Спорт-Экспресс». В 2018 году пару лишили права участвовать в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, так как МОК просто не допустил Букина к состязаниям без объяснения причин.

«Мы просим вас как представителя олимпийского движения вмешаться и потребовать от ISU официальных разъяснений причин нашего недопуска. Мы просим вернуть нам право на честную борьбу, вернуть нам нашу мечту. Мы верим в олимпийский дух», — заявили Степанова и Букин.

Ранее, 13 мая, Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие в отборочном турнире к Олимпиаде 2026 года для 22 российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. Фамилии Букина и Степановой в этом списке не значатся. Аналогичное решение было принято по заявкам шести фигуристов и семи конькобежцев из Белоруссии.

В тот же день Союз конькобежцев России (СКР) добавил, что российская сторона обсуждает с ISU возможность получения нейтрального статуса спортсменами, которые не были допущены до отбора на зимние Олимпийские игры 2026 года.