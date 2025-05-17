Путин поручил построить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года

Компании «Газпром» совместно с правительством РФ и правительством Республики Карелия поручено до 2030 года построить и запустить в работу газопровод Волхов – Мурманск. Соответствующая задача сформулирована в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованном 17 мая по итогам рабочей поездки в Мурманск.

«С учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов – Мурманск», — говорится в документе на сайте Кремля.

Доклад главе государства должен быть предоставлен до 1 июля, в дальнейшем — один раз в год. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сейчас Мурманская область, за исключением нескольких муниципалитетов, использует для отопления только мазут, газификации в регионе нет. Примерная стоимость сооружения газопровода между Волховом и Мурманском оценивается более чем в 300 млрд рублей. Протяженность конструкции составит более 800 км, а мощность — 40 млрд куб. м газа в год. Проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Мурманский СПГ» обеспечит топливом потребителей Карелии и Мурманской области.

Также президент России поручил провести реконструкцию аэропортов в Воркуте и Нарьян-Маре в 2027–2030 годах. Кроме того, Путин распорядился в 2027–2029 годах построить новую воздушную гавань в бухте Ефремова на полуострове Таймыр. Еще одним пунктом поручения является разработка и утверждение финансово-экономической и организационной модели формирования Трансарктического транспортного коридора Санкт–Петербург – Мурманск – Архангельск – Владивосток.