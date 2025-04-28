Один лишь газ: РФ поможет Мексике с развитием инфраструктуры для СПГ

Москва и Мехико обсуждают возможность сотрудничества в области сжиженного природного газа, сообщил «Известиям» посол РФ в Мексике Николай Софинский. В частности, речь идет об обмене опытом и технологиями, а также о развитии инфраструктурных проектов. Мексика рассчитывает в ближайшем будущем войти в четверку главных экспортеров СПГ, в работе находятся несколько терминалов. Москва преследует ту же цель с планами увеличить производство энергоресурса до 100 млн т в год к 2035-му. В чем перспектива российско-мексиканского сотрудничества и как Москва может расширить географию экспорта СПГ — в материале «Известий».

Мексика и Россия обсуждают совместные проекты в области СПГ

Москва и Мехико обсуждают совместные инфраструктурные проекты в области сжиженного природного газа (СПГ), сообщил «Известиям» посол РФ в Мексике Николай Софинский.

— Тематика СПГ поднималась в ходе двусторонних встреч с профильными мексиканскими ведомствами, включая Министерство энергетики. Затрагивалась возможность обмена опытом и установления рабочих контактов в области инфраструктуры СПГ с перспективой участия компаний обеих стран в будущих проектах. На текущий момент взаимодействие между российскими и мексиканскими структурами продолжается. Ведутся предварительные консультации по инвестиционным инициативам, локализации технологических решений, — сказал «Известиям» дипломат.

Латиноамериканское государство в последние годы демонстрирует уверенный прогресс в развитии инфраструктуры СПГ, и, учитывая совпадение интересов обеих стран в вопросах энергетики, есть большой потенциал для сотрудничества в этой сфере, отметил посол.

Мексика только начинает выходить на рынок экспортеров сжиженного природного газа. Тем не менее, по подсчетам экспертов, она может стать четвертым по величине поставщиком этого продукта в другие страны после Австралии, Катара и США. В октябре 2024 года первая партия СПГ почти на €35 млн т прибыла из латиноамериканского государства в Европу.

В мае 2023 года на тот момент мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о строительстве заводов по сжижению природного газа в трех мексиканских штатах. Сейчас на разных стадиях готовности в стране находятся как минимум четыре таких предприятия, которые планируют поставлять СПГ не только в Европу, но еще и в страны Азии. Удобное географическое положение Мексики позволяет осуществлять перевозки, не затрагивая Панамский канал, что уменьшает стоимость продукта и увеличивает скорость доставки, в некоторых случаях экономя до 10 дней.

При этом изначально газ для сжижения Мехико закупает у США, откуда по газопроводу длиной в 800 км он прибывает из Техаса. Мексиканская сторона имеет право на поставки СПГ только в страны, с которыми у США есть действующие соглашения о свободной торговле. На фоне непростых отношений между двумя странами из-за миграционного кризиса и тарифной политики Вашингтона в СМИ писали, что Мексика хочет нарастить добычу собственного газа, чтобы снизить зависимость от соседа. Она обладает шестыми в мире запасами сланцевого газа, однако предыдущие правительства жестко ограничивали его добычу из-за экологических рисков.

Возможность взаимодействия в области СПГ позволила бы Москве и Мехико повысить уровень экономического сотрудничества, а это бы положительно могло сказаться и на объеме товарооборота между нашими странами. В 2024 году он достиг $1,3 млрд, а основными товарами российских поставок стали чугун, сталь, пшеница, каучук. В посольстве РФ в латиноамериканской стране отмечают особый интерес к сотрудничеству между мексиканскими и российским предпринимателями. Подтверждением тому стал первый бизнес-форум «Россия — Мексика», прошедший в североамериканском государстве в начале апреля.

— В рамках мероприятия были организованы прямые двусторонние переговоры с мексиканскими компаниями — потенциальными потребителями продукции, технологий и услуг, а также с представителями местных отраслевых объединений, заинтересованных в установлении долгосрочного сотрудничества. Участники единодушно отметили высокую перспективность мексиканского направления для российского бизнеса, подчеркнув устойчивый интерес со стороны мексиканских компаний к российским продуктам, технологиям и инвестиционным возможностям, — отметил Николай Софинский.

Как Россия может расширить географию экспорта СПГ

Россия может предложить не только технологические решения в области инфраструктуры для СПГ, но и, разумеется, само топливо. РФ входит в топ-5 мировых производителей, и расширение географии экспорта СПГ, безусловно, входит в экономические интересы страны.

— Для Мексики сейчас один из важных вопросов связан с энергетикой в целом и с газом в частности. Мексика пытается решить вопрос поставок энергоносителей на более отдаленную перспективу. А если Россия готова обсуждать возможности участия в строительстве приемных мощностей, то почему бы и нет. У Мексики есть потребности, у нас есть возможности, — сказал «Известиям» замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

С другой стороны, есть опасения, что США не захотят отдать это перспективное направление России, отметил в разговоре с «Известиями» эксперт по Латинской Америке Тимур Альмуков. На этом фоне Штаты могут предложить Мексике более выгодные условия. В этом случае можно обратить внимание и на другие страны Латинской Америки. В этом регионе по объемам импорта СПГ лидируют Доминиканская Республика, Бразилия и Чили.

— Это заметный рынок сбыта. В мировом масштабе он третий по величине. В контексте региона Россия могла бы нарастить экспорт СПГ в Бразилию, — отмечает Александр Фролов.

Впервые партия СПГ была доставлена в Бразилию в 2018 году. Ранее Россия уже экспортировала небольшие объемы энергоресурса в Аргентину и Пуэрто-Рико.

Действительно, в отличие от обычного газа сжиженный природный может быть транспортирован в любую точку мира без необходимости иметь газопровод между экспортером и импортером. В контексте атак на российские газопроводы СПГ представляет хорошую альтернативу и открывает доступ на большее число рынков.

По планам Минэнерго, к 2035-му Россия должна будет дойти до объемов в 100 млн т и, таким образом, занять 20% мирового рынка. По итогам прошлого года экспорт сжиженного природного газа из РФ вырос на 4% по сравнению с показателем 2023-го, таким образом достигнув 33,6 млн т. При этом более половины экспорта пришлось на рынок Европы, рост произошел, несмотря на санкционное давление. Больше всего топлива у РФ закупила Франция (6,3 млн т), затем идут Испания (4,8 млн т), Бельгия (4,4 млн т) и Нидерланды (1,3 млн т).

Другой точкой для экспорта российского СПГ стали страны Азии: на них пришлось 45% всех поставок. Больше всего закупили Китай (7 млн т) и Япония (5,7 млн т). Азиатский регион представляет перспективу для увеличения экспорта СПГ, поскольку, по подсчетам экспертов, потребление ресурса к 2050 году здесь должно удвоиться, и в этом случае возможностей традиционных поставщиков топлива в регион — Катара и Австралии — может не хватить. К сведению, в 2024 году спрос государств региона на импортный СПГ достиг 270 млн т. Среди заинтересованных закупать российский СПГ стран, как выяснили ранее «Известия», — Филиппины и Таиланд.

Если говорить о перспективах расширения географии экспорта в Азиатском регионе, то интерес может представлять выход на рынок Индии и Пакистана, отмечает Александр Фролов. В прошлом году Индия нарастила импорт СПГ на 26% — до 27,869 млн т (с 22,141 млн т в 2023 году). С этим показателем она обошла крупнейшего импортера СПГ Европы — Францию (23 млн т в 2023-м и 20 млн т в 2024 году). Что касается Пакистана, то в августе 2024 года сообщалось, что Исламабад ведет переговоры с Москвой о долгосрочных поставках СПГ.