В Москве в результате ДТП на МКАД погиб мотоциклист
В Москве на 26-м км МКАД произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщил 17 мая корреспондент «Известий».
Он уточнил, что на трассе столкнулись грузовая «Газель», легковой автомобиль и мотоцикл.
О состоянии здоровья других участников ДТП не сообщается. Движение транспорта в районе аварии затруднено, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее, 11 мая, сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Москворецкой набережной в центре Москвы. Машина марки Rolls-Royce врезалась в Audi, после чего с ними столкнулся Hyundai. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения иномарок не было.