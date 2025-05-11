В центре Москвы произошло ДТП с тремя автомобилями
Три автомобиля столкнулись на Москворецкой набережной в центре Москвы. Об этом 11 мая сообщил источник «Известий».
Отмечается, что автомобиль марки Rolls-Royce врезался в Audi, после чего с машинами столкнулся Hyundai.
По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения иномарок нет. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Столичный дептранс 8 мая сообщил о возгорании автомобиля на дублере Калужского шоссе в районе поселка Сосенское в Новой Москве. В результате происшествия движение по дублеру в сторону области было перекрыто.