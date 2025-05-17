Москвичей предупредили о мошенничестве с записью на прием к врачу

Департамент здравоохранения Москвы 17 мая предупредил жителей столицы об участившихся случаях мошенничества с предложением записаться на прием к врачу.

«Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем мошенник попросит вас продиктовать код из СМС или отправить личные данные», — указано в Telegram-канале ведомства.

В департаменте подчеркнули, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают никаких кодов, и призвали не делиться своими личными данными с неизвестными.

Днем ранее сообщалось, что 75-летняя пенсионерка в Москве согласилась получить корма для животных через доставку, после чего лишилась 5,8 млн рублей, которые отдала злоумышленникам. Женщина ответила на звонок «курьера», который попросил продиктовать код из СМС-сообщения, чтобы доставить ей корм для животных.