В Москве женщина при «доставке» корма для животных отдала мошенникам 5,8 млн рублей
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- В Москве женщина при «доставке» корма для животных отдала мошенникам 5,8 млн рублей
В Москве 75-летняя пенсионерка согласилась получить корма для животных через доставку, после чего лишилась 5,8 млн рублей, которые отдала злоумышленникам. Об этом 16 мая сообщил источник «Известий».
Женщина 12 мая ответила на звонок «курьера», который попросил продиктовать код из СМС-сообщения, чтобы доставить ей корм для животных.
«После этого ей позвонил человек, назвавшийся сотрудником Роскомнадзора, и заявил, что на ее имя оформлена генеральная доверенность, а ее семья якобы финансирует Вооруженные силы Украины», — рассказал источник.
Злоумышленник убедил москвичку и ее мужа собрать денежные средства в валюте и передать их курьерам, которые подъехали на автомобилях. Еще 4,8 млн рублей супруги перевели на указанный мошенником счет. Общая сумма ущерба составила 5,8 млн рублей.
В этот же день суд в Одинцово вынес приговор 22-летнему мошеннику, который предпринял попытку похитить у пенсионеров более 2 млн рублей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере»).