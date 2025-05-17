В Запорожской области нашли тело семилетней девочки
Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено у лесополосы в Бердянске Запорожской области. Об этом 17 мая сообщил Следственный комитет (СК) России.
«По предварительным данным, 16 мая 2025 года семилетняя девочка вышла гулять во двор дома в городе Бердянске вместе с другими детьми. 17 мая в районе лесополосы обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти», — указано в Telegram-канале ведомства.
В СК РФ уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.
Уточняется, что на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты донецкого филиала судебно-экспертного центра ведомства.
Ранее, 13 мая, в Саратове в гараже обнаружили тела двух детей, а также их матери. Признаков насильственной смерти выявлено не было, назначены судебно-медицинские экспертизы.