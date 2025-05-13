В Саратове в гараже нашли тела двух детей и их матери
В Саратове в гараже обнаружили тела двух детей, а также их матери. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Саратовской области.
Согласно данным следствия, в гараже ГСК «Жигули» в салоне автомобиля были обнаружены тела двух девочек трех и семи лет, рядом с машиной было найдено тело их матери.
«По факту обнаружения тел двух несовершеннолетних в городе Саратове возбуждено уголовное дело», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что признаков насильственной смерти при осмотре тел детей выявлено не было. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.
Ранее, 26 апреля, сообщалось, что в Кисловодске двое взрослых и двое малолетних детей погибли, отравившись угарным газом. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту трагедии.