Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
Европарламент начал расследование поездки депутатов в Москву на празднование Победы
Общество
Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Мир
Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Мир
В НАТО признали отставание от России в эффективности РЭБ
Культура
Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах
Мир
Путин заявил о готовности Запада назло РФ нанести ущерб собственной экономике
Мир
Захарова призвала экс-президента Литвы обсудить ядерные зонтики с Францией
Общество
Напавший на корреспондента телеканала «78» мужчина оказался экс-сотрудником УФСИН
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Мир
Каллас признала желание европейских компаний торговать с Россией

В Саратове в гараже нашли тела двух детей и их матери

0
EN
Фото: СК РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Саратове в гараже обнаружили тела двух детей, а также их матери. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Саратовской области.

Согласно данным следствия, в гараже ГСК «Жигули» в салоне автомобиля были обнаружены тела двух девочек трех и семи лет, рядом с машиной было найдено тело их матери.

«По факту обнаружения тел двух несовершеннолетних в городе Саратове возбуждено уголовное дело», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что признаков насильственной смерти при осмотре тел детей выявлено не было. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.

Семейная трагедия: четыре ребенка насмерть отравились в Красноярском крае
Супруги потеряли всех своих детей, сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что в Кисловодске двое взрослых и двое малолетних детей погибли, отравившись угарным газом. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту трагедии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025