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Семья из четырех человек погибла в Кисловодске от отравления угарным газом

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Фото: t.me/su_skr26
dzen
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В Кисловодске четыре человека погибли — двое взрослых и двое малолетних детей, отравившись угарным газом, сообщил 26 апреля источник «Известий».

«Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в доме на улице Героев Медиков в Кисловодске. Все погибли», — сообщил источник.

Информацию о гибели четырех человек подтвердил минздрав Ставропольского края. Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону возбудило уголовное дело по факту трагедии.

«Утром 26 апреля текущего года в одной из квартир многоквартирного дома в городе Кисловодске обнаружены тела супругов и их двоих малолетних сыновей трех лет и четырех месяцев. По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом», — указано на сайте ведомства.

Следственно-оперативная группа провел осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.

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16 февраля в городе Кулебаки в Нижегородской области пять человек, в числе которых трое детей, отравились угарным газом. В следственном управлении Следственного СК РФ по региону сообщили, что квартира, в которой проживала отравившаяся семья, была оборудована газовой колонкой. Всех пострадавших госпитализировали, им была оказана медицинская помощь. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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