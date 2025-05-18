«Хотим выйти в РПЛ напрямую и не доводить до переходных матчей»

Футболисты московского «Торпедо» в шаге от возвращения в РПЛ. После субботней выездной победы над «Сочи» (1:0) они почти обеспечили себе второе место в розыгрыше чемпионата России среди команд первой лиги, дающее возможность напрямую попасть в элитный дивизион. Для окончательного успеха им надо 24 мая в последнем туре хотя бы сыграть вничью дома с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

В интервью «Известиям» один из лидеров команды защитник Сергей Бородин объяснил успех команды и поделился мнением о борьбе своего бывшего клуба «Краснодара» за золото в РПЛ.

— С чем связаны такие неровные результаты этой весной?

— Скорее всего, с тем, что очень близки к достижению своей цели. Но конкуренты рядом, поэтому каждый матч очень нервно проходит. Мы, например, дома очень давно не побеждали — только неделю назад впервые с осенней части сезона это сделали, с большим трудом выиграв у «Шинника» (1:0). Турнирное положение такое, что права на ошибку нет. Но радует, что при этом остаемся на втором месте. Где-то и конкуренты допустили потери очков, что помогло нам. Но мы на них не смотрим — просто настраиваемся на каждый свой матч. Теперь нам надо выиграть всего одну игру, и цель будет достигнута.

— «Торпедо» в этом сезоне очень много побеждало с минимальным счетом, часто добывало победы или ничьи с помощью голов на последних минутах матчей. За счет чего удалось таким образом прийти к тому, что вы в шаге от выхода в РПЛ?

— За счет командного единства. За счет дисциплины и самоотдачи.

— Можно сказать, что прыгнули выше головы?

— Нет, всё закономерно, всё по делу. Мы не обращали внимания на то, что у конкурентов, отталкивались от своей игры и ехали за победой в каждом матче. Неважно, будь то недавний выезд к лидирующей «Балтике» (1:0) или домашний матч с идущим во второй половине таблицы «Шинником». Везде старались строго действовать в обороне и искать свои шансы у чужих ворот, доигрывая от начала до конца каждый эпизод, каждый матч.

— На ваш взгляд, «Торпедо» готово к РПЛ? Сильно ли надо будет усиливать состав под премьер-лигу, если выйдете в неё?

— В конце сезона будем делать какие-то выводы. Так что нет сейчас никакого воодушевления. Готовимся к следующей игре — осталось провести одну встречу. Сделаем всё, чтобы ее выиграть и решить задачу. Хотим выйти напрямую в РПЛ и не доводить дело до переходных матчей, так что надо побеждать КАМАЗ. А там смотреть будем, готовы мы к РПЛ или нет. И сильно надо ли нам как-то усиливаться.

— Как оцените шансы «Краснодара» на чемпионство?

— Очень бы хотелось, чтобы он выиграл золото. «Краснодар» заслуживает это своей игрой, своей самоотдачей. Особенно Сергей Николаевич Галицкий заслуживает это за всё, что сделал для клуба как владелец. Желаю ему лично и всей команде удачи. Год назад они тоже были близки к чемпионству, но в последнем туре чуть не повезло. Надеюсь, сейчас получится. Клуб проделал отличную работу — и менеджмент, и тренерский штаб, и игроки. Благодаря этому и лидируют перед самым финишем сезона. Хочется пожелать им забрать трофей.

— В предвкушении матчей с «Краснодаром» в РПЛ?

— Сезон закончим — потом уже будем обсуждать РПЛ и матчи с «Краснодаром». Давайте пока отпустим эту тему и тему чемпионства «Краснодара». Главное, чтобы мы вышли в премьер-лигу напрямую. Желаю «Краснодару» 24 мая выиграть чемпионство, но у нас в этот день с «Торпедо» свои задачи — надо доделать дело в первой лиге.