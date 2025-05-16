«Ближайший матч с «Факелом» будет для нас игрой года»

Футболисты «Пари Нижний Новгород» близки к тому, чтобы избежать прямого вылета из РПЛ. Несмотря на провальную первую половину весны, когда они проиграли четыре матча подряд, в том числе конкурентам по борьбе за выживание «Химкам» (0:2) и «Оренбургу» (1:2), подопечным Виктора Гончаренко удалось с середины апреля улучшить результаты в чемпионате России. За два тура до финиша они занимают 13-е место в зоне переходных матчей. В случае субботней домашней победы над идущим последним воронежским «Факелом» «Пари НН» точно избежит прямого вылета из премьер-лиги.

При этом клуб имеет хорошие шансы избежать переходных матчей, поднявшись на 12-е место. С занимающими эту строчку «Химками» у нижегородцев одинаковое количество очков, но худшие показатели по личным встречам. Одним из тех, благодаря кому «Пари НН» идёт вне зоны вылета, является полузащитник команды Александр Трошечкин. Он не проходил в основной состав в начале весны и впервые в этом году вышел в старте только в проигранном матче с «Оренбургом». Но дальше постоянно выходил на поле с первых минут и помог своему клубу добиться домашней ничьи с московским «Динамо» (1:1), домашних побед над грозненским «Ахматом» (1:0) и самарскими «Крыльями Советов» (5:2). С ним же «Пари НН» едва не отобрал очки в гостевой игре с претендентом на чемпионство петербургским «Зенитом» (1:2).

В интервью «Известиям» Трошечкин высказался о борьбе за выживание в РПЛ, объяснил, почему потенциальные переходные матчи будут сложнее, чем год назад, а также прокомментировал задолженности в «Химках» и четыре гола нападающего «Пари НН» Хуана Босельи в последней игре с «Крыльями».

— Является ли совпадением, что с вашим возвращением в стартовый состав дела у «Пари НН» стали выправляться?

— Давайте этот вопрос оставим в стороне. Как я могу это прокомментировать? Сказать «да» будет неправильно с точки зрения какого-то выпячивания себя. А сказать «нет» — тоже не совсем правильно. Это точно не мне оценивать. У нас вся команда выигрывает. У нас были определенные тактические изменения. Мое появление в старте во многом было вынужденным, так как после возобновления сезона я в целом понял свой статус. Но сейчас сложилось так, как сложилось. И в команде все игроки, которые есть, должны помочь независимо от того, сколько времени на поле им дают. У меня так сложилось, что все последние матчи я играл в основном составе — очень этому рад. Жаль, что пропущу ближайший матч с «Факелом» в силу дисквалификации из-за перебора желтых карточек. Но, повторюсь, когда нет травмы или дисквалификации, я всегда должен быть готов сыграть — неважно, одну минуту или 90 минут.

Не могу сказать, что для любого футболиста, если он не играет в старте, это определённый стресс. Но люди должны ненавидеть сидеть не скамейке и всегда хотеть попасть на поле.

— Если это только не Уле-Гуннер Сульшер, который был велик в «Манчестер Юнайтед» удачными выходами на замену?

— Не знаю. Думаю, Сульшер тоже не особо кайфовал от всего, когда был на лавке.

— Вы сказали, что весной поняли свой статус. Понимали, что будете сидеть в запасе?

— Я понял весной, что, наверно, являюсь не первым выбором на свою позицию. В дальнейшем, когда пошли игры, понял, что, может быть, даже не вторым. Но так сложилось, что из-за травм ребята выбывали надолго. И я стал играть гораздо больше. Не знаю, может быть, так бы произошло и без травм других игроков. Но как есть, так есть.

— За счёт чего улучшились результаты «Пари НН» в последний месяц?

— Тактика изменилась. Не буду распространяться публично, что конкретно поменяли тренеры. Тот, кто смотрит на поле, видит сам. Но если вы спрашиваете, повлияло ли на результаты мое появление в старте, то можете сравнить состав, который играл зимой на сборах, и состав, который играет сейчас, — поменялось около 50% от 10 полевых игроков, вратаря не берем. Не могу сейчас говорить больше по тактике, но тренеры работают не покладая рук, как и вся команда. Мы двигаемся вперед, меняемся. Главное, очки набирать. Каким образом делать это в конце сезона, неважно.

— Перед последней игрой с «Крыльями» следили за матчами конкурентов, по итогам которых «Факел» формально совсем отвалился от борьбы за выживание, а «Оренбург» почти отвалился?

— Нам максимально нужно выжимать очки из двух оставшихся игр. Ближайший матч с «Факелом» будет для нас игрой года. Победа в нем может снять многие вопросы.

— Год назад вы с «Пари НН» пережили тяжелейшие переходные матчи с тульским «Арсеналом» (1:2; 2:0). Сейчас в команде есть понимание, что не надо это повторять и лучше без стыков сохранить место в РПЛ?

— Конечно, конечно. Но понимаете, тогда ситуация сложнее была для нас в том плане, что мы сверху вниз шли. И весна очень тяжелая была. А сейчас у нас в целом весь сезон такой.

— Этой весной вы тоже шли вниз — с 12-го места спускались в зону переходных матчей. Сейчас, правда, снова 12-е.

— Ну это не то же самое, что опуститься с девятого на 14-е, как прошлой весной.

— Но вы смотрите за потенциальными участниками переходных матчей из первой лиги? С «Торпедо», «Черноморцем», «Сочи» или «Уралом» будет тяжелее, чем год назад с «Арсеналом»?

— Если рассуждать в принципе о стыковых матчах, то 100% в этом сезоне всем командам будет тяжелее. Тула все-таки в прошлом сезоне так стрельнула... Выше головы прыгнула, оказавшись в переходных матчах. Даже по первому стыку было видно, что мы сильнее. Просто психологически находились в подвешенном состоянии, поэтому проиграли тогда дома. Но были явно сильнее. Что и показал ответный матч, который мы довольно уверенно выиграли. А в этом сезоне первые пять клубов первой лиги выделяются и по составу, и по финансам, и по всему. В стыках с ними будет сложно всем.

— Даже с «Черноморцем», который в отличие от «Сочи» и «Урала» не имеет опыта игры в РПЛ?

— Даже с «Черноморцем». Люди просто недооценивают ребят, которые в ФНЛ играют долго, всю карьеру. Там много бойцов. Они за этот шанс попасть в РПЛ будут цепляться всеми зубами.

— Хуан Босельи забил четыре гола «Крыльям Советов». Часто видели в карьере, чтобы такое удавалось за одну игру?

— Босельи хорош — четыре гола за матч немного людей забивали в РПЛ. Но я бы по матчу с «Крыльями» его похвалил в первую очередь даже не за четыре гола, а за работу в обороне. Он несвойственно для себя много отрабатывал сзади. Но проникся этой идеей: находясь в нижней части турнирной таблицы, играть, выгрызать очки. Иностранцам этой идеей сложнее проникнуться, но Хуану удалось. Молодец. Но и вся команда молодцы, потому что создавали для него моменты.

— «Пари НН» ведет с «Химками» борьбу за то, чтобы избежать переходных матчей. Этой весной много шума вокруг невыплат зарплат игрокам в этом клубе, РПЛ досрочно выплатила часть средств из коммерческих доходов. Вас не смущает такое отношение к конкуренту в то время, как ваш клуб, «Оренбург», «Ахмат», «Факел» живут по средствам и из-за этого, возможно, не усилились так, как это сделали «Химки»?

— Об этом я точно не думаю. Мне жалко ребят в команде, которые точно так же работают, как и мы. Мы с ними едим один хлеб. Они по-спортивному цепляются за возможность остаться в РПЛ. И понятно, что, если «Химки» не получат лицензию на следующий сезон, не все игроки команды останутся в премьер-лиге. И кто-то из них, возможно, никогда больше не сыграет в РПЛ. Это, конечно, неправильно. Но есть ситуации, когда ребята делают свое дело, а клуб не готов. Спортсмены, тренерский штаб хорошо работают, а клуб не может им соответствовать — это тоже неправильно. Как и во многих других ситуациях. Например, как в прошлом сезоне у Тулы, когда команда закончила чемпионат на третьем месте в первой лиге, попала в стыки, а стадион не готов — старенький, маленькие гостевые раздевалки. Но думаю, для лиги важно, чтобы всё было ровно.

— Когда вы играли в «Химках», проблемы с финансами случались?

— Были задержки. Но, если до трех месяцев доходило, то за один выплачивали сразу. Премиальные задерживали еще. В итоге, когда я перешел в «Ахмат», он заплатил всё, что мне должны были «Химки», вычтя эту сумму из трансферной стоимости. Как раз две зарплаты и то, что мы заработали за осень по премиям (переход в «Ахмат» состоялся в феврале 2022 года. — Ред.).