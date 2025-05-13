«Нам по силам закончить сезон в топ-3 РПЛ»

Столичное «Динамо» выиграло дерби у московского «Спартака» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Эта победа стала второй подряд после недавнего увольнения главного тренера бело-голубых — вместо Марцела Лички обязанности наставника команды теперь исполняет Ролан Гусев. При нем динамовцы выиграли в гостях у самарских «Крыльев Советов» (3:1) и взяли верх над красно-белыми, что позволило им приблизиться к призовой тройке — отставание от замыкающего ее ЦСКА за два тура до финиша составляет два очка.

В дерби со «Спартаком» свой первый гол за «Динамо» забил полузащитник Данил Глебов, перешедший в конце февраля из «Ростова». В интервью «Известиям» 25-летний футболист прокомментировал победу в дерби, рассказал об изменениях в игре после отставки Лички, оценил шансы на медали чемпионата и поделился ожиданиями от предстоящего в июне товарищеского матча сборной России против Нигерии.

— За счет чего победили «Спартак»?

— Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества. Сами использовали свои моменты и могли забивать еще. На мой взгляд, заслуженная победа.

— Есть ощущение, что полностью переиграли соперника в этом дерби?

— Считаю, что в этом матче на поле была одна команда. Вот и ответ. Все ребята в «Динамо» здорово отыграли, забили свои голы, а потом выстояли в обороне. Постараемся действовать так же и в оставшихся матчах.

— Настрой на «Спартак» был особый?

— У нас на каждый матч настрой максимальный. Тем более что сейчас мы ведем борьбу за медали, имеем хорошие шансы закончить чемпионат на третьем месте. Для этого надо побеждать. И матч со «Спартаком» надо было выигрывать. Так что все понимали, что это за игра. Теперь надо победить в оставшихся двух матчах.

— Какие эмоции испытали от первого гола за «Динамо»?

— Естественно, самые положительные. Здорово забить гол в таком важном матче — как в турнирном плане, так и в плане принципиальности соперника. Но главное, что это помогло «Динамо» победить. Я стараюсь играть так, чтобы приносить пользу команде, чтобы она добивалась побед. Неважно, забил я гол или просто провел хороший матч. Но всё равно было приятно отличиться.

— Когда вы играли за «Ростов», несколько лет подряд активно ходили разговоры об интересе к вам «Спартака», который не особо их опровергал. Как думаете, теперь там жалеют, что не дожали историю с вашим трансфером?

— Наверное, не жалеют (улыбается). Честно говоря, не знаю. Даже не задумывался об этом, пока вы не спросили. Как-то уже забыл те времена, когда об этом говорили, и меня постоянно спрашивали журналисты о «Спартаке». Но сейчас чего жалеть? Я в «Динамо», делаю всё, чтобы добиться с командой успеха.

— Что изменилось в игре «Динамо» и атмосфере в раздевалке после отставки Лички?

— В плане атмосферы в раздевалке не скажу, что что-то поменялось. А в игровом плане стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий. Но больших изменений, наверное, нет. В принципе, времени у Ролана Александровича (Гусева) не было на то, чтобы что-то глобально поменять. Всё-таки меньше двух недель прошло с момента смены главного тренера. За такое время трудно что-то перестроить. Но хорошо, что те небольшие изменения, которые произошли, привели к двум победам.

— Как отреагировали на отставку Лички?

— Конечно, обидно, когда ты не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера. Но это часть футбола — такое не в первый раз происходит. Когда я играл в «Ростове», от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован. Так что нам сейчас надо идти дальше и попытаться хорошо закончить сезон, выиграв еще два матча, — у «Акрона» и «Краснодара».

— Шансы на бронзовые медали высокие?

— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не всё от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем, — выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет.

— Год назад вы с «Ростовом» в последнем туре чемпионата косвенно участвовали в чемпионской гонке, когда едва не лишили «Зенит» золота, но проиграли ему в концовке матча (1:2), хотя в случае ничьей первым финишировал бы «Краснодар». Теперь с «Динамо» едете в последнем туре к «Краснодару» и можете его лишить чемпионства, расчистив путь к золоту для «Зенита». Как изнутри смотрится ситуация, когда от вас таким образом зависит судьба первого места?

— Повторюсь, это больше для вас, журналистов, такие матчи особенные. А для нас важна каждая игра и три очка в ней. Не важно, куда мы едем, — в Самару, Краснодар или еще какой-то город, — мысль только о том, как там победить.

— Сборная России в начале июня сыграет с Нигерией товарищеский матч. Какие ожидание от этой игры?

— Мне еще нужно попасть в состав сборной (улыбается). Но вообще Нигерия — это серьезный соперник, команда очень высокого уровня. Приятно с такими играть. Поэтому игра должна быть интересная.