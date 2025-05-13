Реклама
Прямой эфир
Мир
Американские военные нанесли ракетные удары по ячейке ИГ в Сомали
Мир
Республиканцы внесли в конгресс масштабный налоговый законопроект
Мир
Более 50 детей в Газе погибли от голода из-за блокады Израиля
Мир
В Лондоне шестерых болгар осудили за якобы шпионаж в пользу России
Политика
В Минфине заявили о развитии отношений с Китаем даже в условиях внешнего давления
Мир
В Сомали вооруженные люди взяли в заложники не менее 130 человек
Мир
Захарова раскритиковала новые молдавские учебники за искажение истории
Мир
Войска Индии заявили о нормализации обстановки на границе с Пакистаном
Происшествия
В результате ДТП в Москве пострадали четыре человека
Мир
EUobserver раскрыло планы ЕС ввести новые ограничения против танкеров РФ
Мир
СМИ сообщили о снижении популярности США в мире после возвращения Трампа в Белый дом
Мир
В Ровенской области двое молодых людей попытались взорвать полицейских
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции возможные переговоры с Украиной в Стамбуле
Мир
Власти Пакистана заявили о завершении военной операции против Индии
Мир
Орбан заявил о провале стратегии Запада по разрушению России
Мир
Посол Андреев заявил о прекращении работы РФ и Польши в Калининградской области
Общество
Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте

«Нам по силам закончить сезон в топ-3 РПЛ»

Футболист московского «Динамо» Данил Глебов — о борьбе за бронзу чемпионата России, смене главного тренера команды и победе над «Спартаком»
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Столичное «Динамо» выиграло дерби у московского «Спартака» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Эта победа стала второй подряд после недавнего увольнения главного тренера бело-голубых — вместо Марцела Лички обязанности наставника команды теперь исполняет Ролан Гусев. При нем динамовцы выиграли в гостях у самарских «Крыльев Советов» (3:1) и взяли верх над красно-белыми, что позволило им приблизиться к призовой тройке — отставание от замыкающего ее ЦСКА за два тура до финиша составляет два очка.

В дерби со «Спартаком» свой первый гол за «Динамо» забил полузащитник Данил Глебов, перешедший в конце февраля из «Ростова». В интервью «Известиям» 25-летний футболист прокомментировал победу в дерби, рассказал об изменениях в игре после отставки Лички, оценил шансы на медали чемпионата и поделился ожиданиями от предстоящего в июне товарищеского матча сборной России против Нигерии.

— За счет чего победили «Спартак»?

— Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества. Сами использовали свои моменты и могли забивать еще. На мой взгляд, заслуженная победа.

— Есть ощущение, что полностью переиграли соперника в этом дерби?

— Считаю, что в этом матче на поле была одна команда. Вот и ответ. Все ребята в «Динамо» здорово отыграли, забили свои голы, а потом выстояли в обороне. Постараемся действовать так же и в оставшихся матчах.

— Настрой на «Спартак» был особый?

— У нас на каждый матч настрой максимальный. Тем более что сейчас мы ведем борьбу за медали, имеем хорошие шансы закончить чемпионат на третьем месте. Для этого надо побеждать. И матч со «Спартаком» надо было выигрывать. Так что все понимали, что это за игра. Теперь надо победить в оставшихся двух матчах.

— Какие эмоции испытали от первого гола за «Динамо»?

— Естественно, самые положительные. Здорово забить гол в таком важном матче — как в турнирном плане, так и в плане принципиальности соперника. Но главное, что это помогло «Динамо» победить. Я стараюсь играть так, чтобы приносить пользу команде, чтобы она добивалась побед. Неважно, забил я гол или просто провел хороший матч. Но всё равно было приятно отличиться.

— Когда вы играли за «Ростов», несколько лет подряд активно ходили разговоры об интересе к вам «Спартака», который не особо их опровергал. Как думаете, теперь там жалеют, что не дожали историю с вашим трансфером?

— Наверное, не жалеют (улыбается). Честно говоря, не знаю. Даже не задумывался об этом, пока вы не спросили. Как-то уже забыл те времена, когда об этом говорили, и меня постоянно спрашивали журналисты о «Спартаке». Но сейчас чего жалеть? Я в «Динамо», делаю всё, чтобы добиться с командой успеха.

— Что изменилось в игре «Динамо» и атмосфере в раздевалке после отставки Лички?

— В плане атмосферы в раздевалке не скажу, что что-то поменялось. А в игровом плане стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий. Но больших изменений, наверное, нет. В принципе, времени у Ролана Александровича (Гусева) не было на то, чтобы что-то глобально поменять. Всё-таки меньше двух недель прошло с момента смены главного тренера. За такое время трудно что-то перестроить. Но хорошо, что те небольшие изменения, которые произошли, привели к двум победам.

— Как отреагировали на отставку Лички?

— Конечно, обидно, когда ты не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера. Но это часть футбола — такое не в первый раз происходит. Когда я играл в «Ростове», от нас уходил Валерий Георгиевич Карпин, хотя проработал он там очень долго. И никто от этого не застрахован. Так что нам сейчас надо идти дальше и попытаться хорошо закончить сезон, выиграв еще два матча, — у «Акрона» и «Краснодара».

— Шансы на бронзовые медали высокие?

— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не всё от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем, — выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет.

— Год назад вы с «Ростовом» в последнем туре чемпионата косвенно участвовали в чемпионской гонке, когда едва не лишили «Зенит» золота, но проиграли ему в концовке матча (1:2), хотя в случае ничьей первым финишировал бы «Краснодар». Теперь с «Динамо» едете в последнем туре к «Краснодару» и можете его лишить чемпионства, расчистив путь к золоту для «Зенита». Как изнутри смотрится ситуация, когда от вас таким образом зависит судьба первого места?

— Повторюсь, это больше для вас, журналистов, такие матчи особенные. А для нас важна каждая игра и три очка в ней. Не важно, куда мы едем, — в Самару, Краснодар или еще какой-то город, — мысль только о том, как там победить.

— Сборная России в начале июня сыграет с Нигерией товарищеский матч. Какие ожидание от этой игры?

— Мне еще нужно попасть в состав сборной (улыбается). Но вообще Нигерия — это серьезный соперник, команда очень высокого уровня. Приятно с такими играть. Поэтому игра должна быть интересная.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025