Золотое пересечение: что ждет «Краснодар» и «Зенит» в предпоследнем туре РПЛ

В предпоследнем, 29-м, туре чемпионата России по футболу лидеры турнира продолжат заочный спор за золото — «Краснодар» поедет в гости к идущему в зоне вылета «Оренбургу», а петербургский «Зенит» отправится на выезд к «Ростову». Скорее всего, по итогам этих матчей чемпион не определится и интрига сохранится до последнего тура. Между тем в московском дерби с «Локомотивом» идущий третьим ЦСКА постарается закрепить свои позиции в борьбе за бронзу.

«Оренбург» – «Краснодар»

После поражения в прошлом туре от ЦСКА (0:1) «Краснодар» лишил себя права на осечку в борьбе за золото. Он всего на одно очко опережает «Зенит» и теперь оказался в положении, когда надо выигрывать два оставшихся матча. Впрочем, если «быки» победят в гостях «Оренбург», а на следующий день петербургский клуб проиграет «Ростову», то «Краснодар» станет чемпионом.

Естественно, большинство экспертов не верят в такой подарок от «Зенита». Поэтому подопечным Мурада Мусаева необходимо брать верх над «Оренбургом», а неделю спустя выигрывать дома у московского «Динамо». Но «Оренбург» так просто сдаваться не станет, поскольку еще сохраняет, пусть и небольшие, шансы на спасение от вылета из РПЛ.

Подопечные Владимира Слишковича идут на предпоследнем, 15-м, месте в зоне прямого вылета. От занимающего 14-ю строчку в зоне переходных матчей грозненского «Ахмата» их отделяет пять очков. Даже ничья с «Краснодаром» будет означать для «Оренбурга» вылет. И победа не дает гарантий, что перед последним туром команда сохранит шансы на спасение. В любом случае ей придется биться с лидером за победу.

— «Краснодару» предстоит непростой матч против очень мотивированного и организованного соперника, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Не стоит обращать внимание на турнирное положение «Оренбурга» — нынешней весной он выглядит очень неплохо. И на вылет стоит только из-за неудачного выступления в первой части чемпионата, до зимней паузы. Тем не менее уровень игры «Краснодара» достаточный, чтобы обыграть «Оренбург», как это ранее делалось в играх против еще более непростых «Ахмата» (3:1), махачкалинского «Динамо» (3:2) и «Рубина» (2:1). Гораздо сложнее будет в последнем туре против московского «Динамо». А побеждать надо в обоих матчах — почти уверен, что «Зенит» свои встречи выиграет и больше не допустит осечек, дав «Краснодару» возможность увеличить отрыв.

«Ростов» – «Зенит»

«Зенит» на этой неделе потерпел очень болезненное поражение от ЦСКА в Кубке России и вылетел из этого турнира. В финале «Пути РПЛ» две с лишним недели назад петербургский клуб выиграл дома 2:0. Казалось, ничто не помешает удержать это преимущество в ответной выездной встрече. Но армейцы повели в счете в первом тайме, а в конце второго забили второй гол и также выиграли в основное время 2:0. А затем оказались сильнее в серии пенальти (4:5).

Победа в Кубке могла стать частичной компенсацией в случае потери золота чемпионата. Теперь же «Зениту» нужно во что бы то ни стало отбирать трофей у «Краснодара», чтобы спасти сезон. 25 мая, на следующий день после заключительного матча в чемпионате, клуб будет праздновать 100-летие со дня своего основания. Понятно, что руководство очень хотело в юбилейный год выиграть в седьмой раз подряд чемпионство и побить рекорд московского «Спартака» по числу титулов подряд.

За два тура до финиша не всё зависит от сине-бело-голубых. Им нужно побеждать в гостях «Ростов» и дома «Ахмат», а также надеяться на осечку «Краснодара».

— Трудно ждать, что «Зенит» допустит осечку в предстоящем туре, — считает бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — У него достаточно класса, чтобы взять три очка в этом матче. «Ростов» способен оказать сопротивление за счет организации игры и физического состояния, но кубковый матч со «Спартаком» наверняка отобрал у него много эмоций и сил. К тому же у «Зенита» на один день отдыха больше после матча с ЦСКА, что особенно важно в условиях долгой поездки в Ростов-на-Дону. Поэтому почти уверен, что «Зенит» возьмет три очка.

«Локомотив» – ЦСКА

После триумфа в матчах с «Краснодаром» в чемпионате и «Зенитом» в Кубке ЦСКА подтвердил статус лучшей команды России нынешней весной. Чтобы довести этот сезон до логического успеха, ему надо не упустить бронзу в РПЛ и выиграть 1 июня Суперфинал Кубка.

Дерби с «Локомотивом» — один из последних матчей, когда кто-то может остановить армейцев. Впрочем, железнодорожники настолько провально проводят нынешнюю весну, что их способность остановить набравшего ход соперника вызывает сомнения. Главным преследователем в борьбе за третье место у ЦСКА является отстающее на два очка московское «Динамо».

— «Локомотив» в апреле отбирал очки у «Зенита» (1:1) и вполне может это повторить в предстоящем дерби с ЦСКА, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Но сделать это будет гораздо сложнее — слишком организован и мотивирован армейский коллектив нынешней весной. Поэтому слабо верю, что кто-то остановит его на пути к медалям.

Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. Московское «Динамо» примет на своем поле тольяттинский «Акрон», столичный «Спартак» поедет в гости к самарским «Крыльям Советов», «Пари Нижний Новгород» встретится в на выезд с воронежским «Факелом», грозненский «Ахмат» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Химки» в родных стенах ждут казанский «Рубин».