В Москве состоялась ежегодная велогонка «Садовое кольцо»
Традиционная велогонка «Садовое кольцо» в Москве прошла в субботу, 17 мая. Кадры заезда публикуют «Известия».
Длина дистанции зависела от категории участников: самые опытные проехали 109 км, новички могли выбрать короткий маршрут от одного круга — 15,6 км.
Все участники заездов получили памятные медали, а победители в своих кластерах и возрастных категориях — призы, всего вручено более 100 наград.
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев 4 мая сообщил, что россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции». Гонка завершилась во французском природном парке Ардешуа. За шесть суток наш спортсмен преодолел более 1 тыс. км.