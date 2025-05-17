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В Москве состоялась ежегодная велогонка «Садовое кольцо»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Традиционная велогонка «Садовое кольцо» в Москве прошла в субботу, 17 мая. Кадры заезда публикуют «Известия».

Длина дистанции зависела от категории участников: самые опытные проехали 109 км, новички могли выбрать короткий маршрут от одного круга — 15,6 км.

Все участники заездов получили памятные медали, а победители в своих кластерах и возрастных категориях — призы, всего вручено более 100 наград.

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