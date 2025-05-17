В Одинцовском районе Подмосковья совершил жесткую посадку вертолет Robinson
Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Подмосковья, следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.
«Днем 17 мая 2025 года вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку», — написали в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что в результате инцидента пилот не пострадал, а воздушное судно получило механические повреждения.
На месте происшествия организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение причин случившегося, проводится доследственная проверка, уточняется в заявлении.
Ранее, 26 марта, следовавший из Сабетты грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя. На борту находились восемь членов экипажа, пострадавших и раненых нет. Разлив топлива в том числе не зафиксирован.