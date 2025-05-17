Ветеран СВО рассказал о попытках боевиков ВСУ прикрываться детьми в Буче

В Буче боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрывались детьми. Об этом 17 мая сообщил ветеран специальной военной операции (СВО) Алексей Кусакин.

Он поделился, что принимал участие в спецоперации со дня начала ее проведения. По словам ветерана, он проходил учения в Белоруссии, когда поступила команда выдвигаться к границе с Украиной.

«Такие вещи я в глаза видел в городе Буче, в школе укрофашисты детьми прикрывались, чтобы их не взяли. Когда ты видишь, что ребенок в окне, а рядом с ним стоит укрофашист, и ты сделать ничего не можешь, потому что ты понимаешь, что дети <...> плохого ничего не сделали», — заявил боец в видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Кусакин уточнил, что российские военнослужащие, в свою очередь, занимались эвакуацией несовершеннолетних с территории и не думали о том, что они с Украины. По его словам, они с сослуживцами, в первую очередь, опирались на то, что это были дети.

Мельниченко уточнил, что в настоящее время Кусакин занимается волонтерством, а также патриотическим воспитанием молодежи. По его словам, ветеран проводит «Уроки мужества» и зарегистрировался для участия в проекте «Герои Пензенского края».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 22 апреля сообщил о 12 погибших и 48 пострадавших детях в результате обстрелов ВСУ по территории региона. Он подчеркнул, что право ребенка на жизнь должно быть защищено в любой ситуации.