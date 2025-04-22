Сальдо сообщил о гибели 12 детей из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области

В результате продолжающихся обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области погибли 12 детей, еще 48 получили ранения. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Есть и печальные цифры, за которыми стоит судьба: в результате обстрелов со стороны киевского альянса 12 детей погибли, еще 48 получили ранения», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что право ребенка на жизнь должно быть защищено в любой ситуации.

19 апреля в Следственном комитете (СК) России сообщили, что займутся расследованием преступлений боевиков киевского режима против мирных жителей Херсонской области. СК РФ займется установлением всех обстоятельств и круга лиц, причастных к совершению преступлений.