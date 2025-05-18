Все страхи Хо: в Каннах показали «Эддингтон» Ари Астера с Фениксом и Паскалем
Создатель «Реинкарнации», «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо» представил в каннском конкурсе новую работу — душераздирающе жуткий и смешной в равной степени «Эддингтон». Действие разворачивается в пандемию, от вируса, жары и политических страстей «крыша» у персонажей съезжает медленно, но неотвратимо, обращаясь кровавым кошмаром. Создатели фильма лично представили его на фестивале, и — что самое главное — картина должна официально выйти в российский прокат, хотя точная дата и другие подробности пока не известны.
Как смотреть «Эддингтон»
Тем, кто смотрел «Все страхи Бо», один из самых ярких фильмов 2023 года в российском прокате, «Эддингтон» покажется практически сиквелом. Действительно, опять в главной роли Хоакин Феникс, с которым приключаются самые невероятные события. Правда, поначалу кажется, что беспощадное воплощение фрейдистских идей в «Бо» — как будто пройденный этап, и перед нами будет современный вестерн, потому что герой Феникса ведет себя подозрительно вменяемо. Но, скажем, «Солнцестояние» тоже начиналось как невинная туристическая этно-экскурсия, а что было потом, помнят все, потому что развидеть уже никто не смог.
Так и здесь: поначалу все вполне невинно. Вот Эддингтон, совершенно безынтересная дыра где-то в штате Нью-Мексико. Главные герои — шериф Джо (Хоакин Феникс) и мэр Тэд (Педро Паскаль), которые от всей души ненавидят друг друга с той только разницей, что Джо этого не скрывает. И причина этой ненависти не только в странноватой красавице-жене Джо Луизе (Эмма Стоун).
Кадр из фильма «Эддингтон»
Тэд — воплощение демократических ценностей. Поскольку время действия — пандемия 2020 года, то Тэд призывает всех носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а сам ведет до неприличия образцовый образ жизни. Но шериф Джо не верит во все эти современные штучки. Он убежден, что, во-первых, Тэд когда-то надругался над его женой, во-вторых, он наверняка хочет нажиться на том, чтобы продать крупным корпорациям местные участки, а в-третьих… Прямолинейный и не слишком мозговитый Джо не знает, что там «в-третьих», но ему очень, очень не нравится Тэд. Поэтому Джо решает баллотироваться в мэры и сделать Эддингтон снова великим.
Ари Астер еще никогда не был настолько сатиричным и злым по отношению к современным США. При этом он настолько тактичен, чтобы подсвечивать абсурдность, оставляя ее до поры в рамках реализма. И вот он кропотливо, как будто вербатимом, воспроизводит через своих героев пандемийные диалоги, все эти споры за и против ношения масок и соблюдения социальной дистанции, веб-серфинг в поисках аргументов, бытовые конфликты на этой почве. И это работает странным образом: мы смотрим, как астматика, которому трудно дышать через маску, пытаются выгнать из супермаркета, доходит почти до драки — и сегодня это кажется фантазией, потому что мозг давно вытеснил эти воспоминания. Но Астер актуализирует их, обращаясь к тому, о чем мы бы предпочли забыть (это его обычный метод), и дальше идет к следующим страхам, раскручивает их до тех пор, пока они вместе не образуют клубок.
Кадр из фильма «Эддингтон»
Пока Джо кричит, что маски не нужны, потому что еще никто ни разу не болел в Эддингтоне, в город вместе с вирусом приходят другие язвы. Например, через соцсети местная молодежь подключается к движению BLM, в городе начинаются пикеты, и симпатичные студентки с транспарантами орут черному полицейскому, что того ущемляют и обижают, и они этого так не оставят. А черный коп никак не может врубиться: у него всё в порядке, его только что повысили до сержанта, всё идет хорошо, и, если шеф станет мэром, будет еще лучше. Или всё же он чего-то не заметил? Где-то его обошли по расовому признаку? Соцсетей, газетных заголовков и конспирологических теорий становится в сюжете всё больше, и сам шериф Джо учится записывать сторис, чтобы получить голоса избирателей, но, как мы понимаем, всё это имеет совершенно гоголевские проявления, так что и хохочешь, и жалеешь этих простых, наивных людей, и видишь в них себя, — и тут Астер напоминает, что он, между прочим, хедлайнер новой волны американского хоррора и не «Три биллборда» тут снимает. Мало не покажется, особо чувствительных просят выйти из зала.
Как приняли «Эддингтон» на Каннском кинофестивале
На красной дорожке в Каннах и потом в общении с фанатами Хоакин Феникс демонстрировал, как всегда, полную противоположность своему экранному образу. Если в кино он чаще всего играет психопатов или, как минимум, социопатов с большими ментальными сложностями, то в Каннах он резко выделялся на фоне остальных членов группы именно тем, что оживленно общался с простыми людьми. Раздавал автографы, делал селфи с теми, кто смог прорваться к звезде, а когда у кого-то из поклонников упали вещи, Феникс спокойно поднял их и отдал фанату. Вообще, складывается ощущение, что Феникс принципиально запретил себе любое подобие высокомерия или звездной болезни и старается быть своего рода этическим ориентиром, что выражается и в его публичных речах, и в таких деталях, как раздача автографов.
Люди ждут после показа фильма «Эддингтон» в рамках конкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция, 16 мая 2025 г.
Каннские критики пока скорее ругают «Эддингтон», за редким исключением. Кому-то фильм кажется затянутым, кому-то насилие в кадре видится следованием определенной кинематографической моде, кто-то считает, что Фениксу дают однотипные роли. Плюс сатира Астера задела профессионалов за живое, они упрекают его за то, что тот слишком грубо и примитивно преподносит важнейшие проблемы современного общества и при этом не говорит о них ничего существенно нового. В рейтинге критиков журнала Screen, самом популярном индикаторе успеха во время крупных фестивалей, у «Эддингтона» самый низкий балл. Впрочем, рейтинги критиков с решением жюри всё равно почти никогда не совпадают, так что это мало о чем говорит.
Актеры Эмма Стоун, Педро Паскаль, Остин Батлер, Майкл Уорд и Люк Граймс, а также продюсер Ларс Кнудсен позируют на красной дорожке после показа фильма «Эддингтон» в рамках конкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция, 16 мая 2025 года
Автору этого текста, напротив, баланс фильма кажется очень выверенным, и соотношение сюжетов «предвыборная гонка», «любовный треугольник» и «резня» гармонично уживается на дистанции в два с половиной часа. Как ни странно, гораздо более комфортной, чем у любимцев публики «Все страхи Бо» (три часа). Хочется надеяться, что в российский прокат «Эддингтон» выйдет без купюр, в отличие от «Бо», и зритель сможет получить ровно ту же широкую палитру эмоций, что и придирчивая каннская публика.