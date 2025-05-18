Все страхи Хо: в Каннах показали «Эддингтон» Ари Астера с Фениксом и Паскалем

Создатель «Реинкарнации», «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо» представил в каннском конкурсе новую работу — душераздирающе жуткий и смешной в равной степени «Эддингтон». Действие разворачивается в пандемию, от вируса, жары и политических страстей «крыша» у персонажей съезжает медленно, но неотвратимо, обращаясь кровавым кошмаром. Создатели фильма лично представили его на фестивале, и — что самое главное — картина должна официально выйти в российский прокат, хотя точная дата и другие подробности пока не известны.

Как смотреть «Эддингтон»

Тем, кто смотрел «Все страхи Бо», один из самых ярких фильмов 2023 года в российском прокате, «Эддингтон» покажется практически сиквелом. Действительно, опять в главной роли Хоакин Феникс, с которым приключаются самые невероятные события. Правда, поначалу кажется, что беспощадное воплощение фрейдистских идей в «Бо» — как будто пройденный этап, и перед нами будет современный вестерн, потому что герой Феникса ведет себя подозрительно вменяемо. Но, скажем, «Солнцестояние» тоже начиналось как невинная туристическая этно-экскурсия, а что было потом, помнят все, потому что развидеть уже никто не смог.

Так и здесь: поначалу все вполне невинно. Вот Эддингтон, совершенно безынтересная дыра где-то в штате Нью-Мексико. Главные герои — шериф Джо (Хоакин Феникс) и мэр Тэд (Педро Паскаль), которые от всей души ненавидят друг друга с той только разницей, что Джо этого не скрывает. И причина этой ненависти не только в странноватой красавице-жене Джо Луизе (Эмма Стоун).

Кадр из фильма «Эддингтон» Фото: 828 Productions

Тэд — воплощение демократических ценностей. Поскольку время действия — пандемия 2020 года, то Тэд призывает всех носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а сам ведет до неприличия образцовый образ жизни. Но шериф Джо не верит во все эти современные штучки. Он убежден, что, во-первых, Тэд когда-то надругался над его женой, во-вторых, он наверняка хочет нажиться на том, чтобы продать крупным корпорациям местные участки, а в-третьих… Прямолинейный и не слишком мозговитый Джо не знает, что там «в-третьих», но ему очень, очень не нравится Тэд. Поэтому Джо решает баллотироваться в мэры и сделать Эддингтон снова великим.

Ари Астер еще никогда не был настолько сатиричным и злым по отношению к современным США. При этом он настолько тактичен, чтобы подсвечивать абсурдность, оставляя ее до поры в рамках реализма. И вот он кропотливо, как будто вербатимом, воспроизводит через своих героев пандемийные диалоги, все эти споры за и против ношения масок и соблюдения социальной дистанции, веб-серфинг в поисках аргументов, бытовые конфликты на этой почве. И это работает странным образом: мы смотрим, как астматика, которому трудно дышать через маску, пытаются выгнать из супермаркета, доходит почти до драки — и сегодня это кажется фантазией, потому что мозг давно вытеснил эти воспоминания. Но Астер актуализирует их, обращаясь к тому, о чем мы бы предпочли забыть (это его обычный метод), и дальше идет к следующим страхам, раскручивает их до тех пор, пока они вместе не образуют клубок.

Кадр из фильма «Эддингтон» Фото: 828 Productions

Пока Джо кричит, что маски не нужны, потому что еще никто ни разу не болел в Эддингтоне, в город вместе с вирусом приходят другие язвы. Например, через соцсети местная молодежь подключается к движению BLM, в городе начинаются пикеты, и симпатичные студентки с транспарантами орут черному полицейскому, что того ущемляют и обижают, и они этого так не оставят. А черный коп никак не может врубиться: у него всё в порядке, его только что повысили до сержанта, всё идет хорошо, и, если шеф станет мэром, будет еще лучше. Или всё же он чего-то не заметил? Где-то его обошли по расовому признаку? Соцсетей, газетных заголовков и конспирологических теорий становится в сюжете всё больше, и сам шериф Джо учится записывать сторис, чтобы получить голоса избирателей, но, как мы понимаем, всё это имеет совершенно гоголевские проявления, так что и хохочешь, и жалеешь этих простых, наивных людей, и видишь в них себя, — и тут Астер напоминает, что он, между прочим, хедлайнер новой волны американского хоррора и не «Три биллборда» тут снимает. Мало не покажется, особо чувствительных просят выйти из зала.

Как приняли «Эддингтон» на Каннском кинофестивале

На красной дорожке в Каннах и потом в общении с фанатами Хоакин Феникс демонстрировал, как всегда, полную противоположность своему экранному образу. Если в кино он чаще всего играет психопатов или, как минимум, социопатов с большими ментальными сложностями, то в Каннах он резко выделялся на фоне остальных членов группы именно тем, что оживленно общался с простыми людьми. Раздавал автографы, делал селфи с теми, кто смог прорваться к звезде, а когда у кого-то из поклонников упали вещи, Феникс спокойно поднял их и отдал фанату. Вообще, складывается ощущение, что Феникс принципиально запретил себе любое подобие высокомерия или звездной болезни и старается быть своего рода этическим ориентиром, что выражается и в его публичных речах, и в таких деталях, как раздача автографов.

Люди ждут после показа фильма «Эддингтон» в рамках конкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция, 16 мая 2025 г. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Каннские критики пока скорее ругают «Эддингтон», за редким исключением. Кому-то фильм кажется затянутым, кому-то насилие в кадре видится следованием определенной кинематографической моде, кто-то считает, что Фениксу дают однотипные роли. Плюс сатира Астера задела профессионалов за живое, они упрекают его за то, что тот слишком грубо и примитивно преподносит важнейшие проблемы современного общества и при этом не говорит о них ничего существенно нового. В рейтинге критиков журнала Screen, самом популярном индикаторе успеха во время крупных фестивалей, у «Эддингтона» самый низкий балл. Впрочем, рейтинги критиков с решением жюри всё равно почти никогда не совпадают, так что это мало о чем говорит.

Актеры Эмма Стоун, Педро Паскаль, Остин Батлер, Майкл Уорд и Люк Граймс, а также продюсер Ларс Кнудсен позируют на красной дорожке после показа фильма «Эддингтон» в рамках конкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция, 16 мая 2025 года Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Автору этого текста, напротив, баланс фильма кажется очень выверенным, и соотношение сюжетов «предвыборная гонка», «любовный треугольник» и «резня» гармонично уживается на дистанции в два с половиной часа. Как ни странно, гораздо более комфортной, чем у любимцев публики «Все страхи Бо» (три часа). Хочется надеяться, что в российский прокат «Эддингтон» выйдет без купюр, в отличие от «Бо», и зритель сможет получить ровно ту же широкую палитру эмоций, что и придирчивая каннская публика.