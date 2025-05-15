Коронный вирус: какой получилась «Миссия невыполнима: финальная расплата»

Три часа Том Круз летает, ныряет, стреляет, бегает и несколько раз гибнет на наших глазах. Восьмая «Миссия: невыполнима» - это ровно то, чего все ждут от финала популярной серии, конкурента «Бонда» и «Борна». Веселый, сентиментальный, шумный — это очень дорогой аттракцион с амбициями стать самым кассовым фильмом года . «Известия» посмотрели фильм в Каннах и объясняют, почему его нужно ждать.

Когда выйдет «Миссия невыполнима: финальная расплата»

Сразу после премьеры на Каннском кинофестивале «Миссия невыполнима: финальная расплата» выйдет во всем мире. К концу мая ее начнут показывать в России предсеансовым обслуживанием. И это тот случай, когда фильм нужно смотреть на самом большом экране с самым лучшим звуком.

В Каннском зале «Люмьер», самом большом и премьерном, накануне фестиваля как раз установили ультрасовременную звуковую систему — словно готовились к «Миссии», которая позволила бы оценить многоканальность, басы и прочие навороты. Кстати сказать, их мы не очень и почувствовали: звук в «Миссии» вполне привычный, и если сравнивать с лучшими московскими кинозалами, то «Люмьер» себя как-то особенно в этом смысле не проявляет . Впрочем, возможно, это зависит от того, где сидеть в самом зале — на центральных местах звуковая картина может быть другой.

Том Круз принимает участие в фотоколле фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» на 78-м ежегодном Каннском кинофестивале во Дворце фестивалей в Каннах, Франция Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain

Разочаровала собственно премьерная часть всего мероприятия. Толпа людей перекрыла Круазетт, потому что все ждали, что Том Круз прыгнет с парашютом или эффектно спустится с крыши фестивального дворца. Или хотя бы приедет на БТР - так когда-то сделал Сталлоне, когда привозил на Круазетт «Неудержимых». Ну, ладно, пусть хотя бы проедет на кабриолете и поздоровается с толпой! Ничего этого не произошло. Том Круз появился самым скучным образом на маленьком пятачке перед фотографами, дал несколько автографов и в компании с другими артистами фильма постоял под живое исполнение оркестром знаменитой музыкальной темы «Миссии». А потом пошел в зал. После этого смотреть фильм уже не очень и хотелось: публика чувствовала себя обманутой, тем более за несколько дней до этого Круз выложил видео со съемок, где он прыгает из самолета . Это выглядело анонсом чего-то очень большого. Простим это Тому. Он все же уже не молод, годы берут свое. Может, и планировал что-то, но спину схватило или забарахлило сердце. Пусть все в таком возрасте сначала сделают все то, что он ухитряется вытворять на съемках, а потом судят. Мы не будем.

О чем фильм «Миссия невыполнима: Последняя расплата»

«Финальная расплата» в итоге оказалась сплошным трехчасовым удовольствием, при этом еще и с большим количеством забавных символических моментов. Например, все начинается с того, что опаснейший компьютерный вирус захватил планету и первым делом так перемешал все материалы в медиа, что во всем мире люди перестали понимать, где правда и где ложь. Начались волнения, ссоры, фанатики торжествуют на улицах, налицо глобальный катаклизм. Чем-то похоже на то, что сейчас происходит в мире, не так ли?

Вирус не останавливается на королевстве кривых зеркал. Через несколько дней он получит контроль над ядерными арсеналами всех государств , уничтожит человечество и дальше непонятно что будет. Если только Хант этот вирус не остановит.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Фото: Paramount Pictures

Примечательно, что «сердце Кощея» хранится на границе между Россией и США, где-то в районе Алеутских островов, на затонувшей подлодке «Севастополь». И называется этот артефакт Podkova. Очень приятно смотреть фильм на английском, чтобы оценить, как герои произносят это и другие русские слова. России тут вообще много, и показана она очень уважительно. Например, ядерный арсенал РФ дольше всех, не считая США, сопротивляется вирусу. А когда говорится о том, какая опасность ждет человечество, Россия идет в ряду ключевых государств, которые нуждаются в спасении.

И русские персонажи тоже есть, и говорят они по-русски без акцента, играют их актеры с русскими фамилиями. Словно бы Том Круз подумывал выпустить фильм и у нас. А, может, еще и выпустит, кстати. И сам приедет, как уже делал.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Фото: Paramount Pictures

В фильме очень много милой ностальгии, флэшбеков из прошлых частей франшизы, но они настолько органично вплетены в повествование, что одновременно становятся и ориентирами для новых зрителей. То есть можно начать знакомство с серией с этой картины — и все будет понятно, причем остальные части после этого очень захочется посмотреть . И нам по сто раз и так и эдак повторяют, что — посмотрите, какой путь пройден, и вот финал. Поэтому давайте, друзья, расслабимся и проведем время с Итаном Хантом, его командой и офисом президента США, которая, между прочим, бывший директор ЦРУ. Черная женщина, у которой сын тоже служит в вооруженных силах.

Об этом фильме хочется рассказывать и рассказывать взахлеб, рискуя спойлерами испортить настроение тем, кто его не видел. Поэтому не будем увлекаться, и обратим лишь внимание на то, что это по-настоящему синефильский продукт. Например, с большой любовью прослеживается параллель между Итаном Хантом и Лоуренсом Аравийским. Мы все ждем, когда же Хант произнесет главную фразу Лоуренса, и Хант, к нашему неописуемому удовольствию, действительно делает это. Nothing is written, то есть «Ничто не предначертано», звучит ровно в тот момент, когда это нужно. Здесь вообще все именно там, где нужно. Идеальный баланс, так же как и огромное количество шуток, самые удачные из которых опять отданы Саймону Пеггу — как главному профессиональному комику в актерском ансамбле.

Кадр со съемок фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Фото: Paramount Pictures

Здесь ровно столько экшена, сколько должно быть, но при этом много очень человеческих эмоций, чувств, мыслей, а главной темой, что характерно, становится доверие. В мире, где вирус перемешал правду с ложью, именно вопрос веры друг в друга, в свои решения, в своих близких и дальних («за тех, кого мы никогда не встретим») выходит на первый план. «Прыжок веры» — главный драматургический ход на протяжении всех трех часов, и хотя это может казаться однообразным, в действительности это практически всегда работает безотказно.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Фото: Paramount Pictures

Во что ты веришь, дружище, как бы спрашивает зрителя фильм. А зритель… Зритель хочет, чтобы эта сказка подольше не заканчивалась, потому что потом придется выйти из зала, и там надо будет отвечать на этот и другие вопросы уже серьезно. И думать, что делать с нашим «вирусом», который в фильме сравнивается с джинном, сбежавшим из бутылки.