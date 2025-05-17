Суд арестовал обвиняемого в хищении при строительстве здания для Мариинского театра

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Арсена Мовсесяна, обвиняемого в мошенничестве при строительстве административно-производственного здания для Мариинского театра. Об этом 17 мая сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

По данным следствия, в 2023 году Мовсесян совместно с соучастниками заключил контракт с Мариинским театром на строительство административно-производственного здания по адресу улица Булавского, дом 6а. Впоследствии были изготовлены подложные документы о поставке материалов и оборудования, на основании которых через управление федерального казначейства в Петербурге был получен авансовый платеж в размере почти 96 млн рублей.

Мовсесяну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По решению суда он был заключен под стражу до 14 июля 2025 года.

О возбуждении уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве административно-производственного здания для Мариинского театра стало известно накануне. По данным источника «Известий», учреждение передало компаниям 95,9 млн рублей, которыми подрядчики распорядились по своему усмотрению, чем причинили театру материальный ущерб.