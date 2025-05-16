В Санкт-Петербурге возбудили дело о хищении 96 млн рублей у Мариинского театра
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Мариинского театра возбудили в Санкт-Петербурге. Об этом 16 мая сообщает источник «Известий».
Речь идет о хищениях при возведении административно-производственного здания для учреждения на улице Булавского, 6А. В ноябре 2023 года Минкультуры РФ в лице Мариинского театра заключило контракт на выполнение соответствующих работ с ООО «Компания «НК-Сити» и ООО «Монтекс-СПб».
«В том же месяце представители подрядчиков передали в Управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу фиктивные документы, якобы подтверждающие поставку материалов и оборудования для строительства объекта», — уточнил собеседник.
На основании этих бумаг театр передал компаниям 95,9 млн рублей, которыми подрядчики распорядились по своему усмотрению, чем причинили театру материальный ущерб в особо крупном размере.
Как уточняет источник, генерального директора «Монтекс-СПб» задержали.
В этот же день сообщалось о раскрытии аферы с «Пушкинскими картами» совместными силами МВД и ФСБ России. Ее сумма составила более 30 млн бюджетных средств. Противоправная деятельность велась с апреля 2023-го по май 2024 года.